八個「宮崎駿場景」真實還原！帶你一起走進夢幻世界

編輯／ChiNg

從童年陪伴大家長大的日本動畫「宮崎駿」深受大人與小朋友喜愛，許多人幻想著能親自走入這些故事場景，其中很多動畫的原型地都來自真實世界，究竟這些美麗的秘境藏在哪裡呢？跟著小編一起採訪這些夢幻世界吧！

魔女宅急便

▲動畫「魔女宅急便」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

廣場鐘塔、老街街燈、懷舊麵包店，整個城市簡直就是宮崎駿筆下的模樣，走在斯德哥爾摩的老街上彷彿就能感受到琪琪在天空穿梭翱翔。

►原型地：瑞典 斯德哥爾摩老城

在 Instagram 查看這則貼文 Guille Bianchi（@guilleb91）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 10:54 張貼

天空之城

▲動畫「天空之城」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

位於羅馬附近的白露里治奧堪稱「歐洲的天空之城」，僅藉一條狹長的橋與外界相連，四周放眼望去是一望無際的險崖峭壁，尤其當受雲霧繚繞時，遠看就像一座空中城堡！

►原型地：義大利 白露里治奧

在 Instagram 查看這則貼文 Civita Di Bagnoregio（@civitadibagnoregio）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 1 日 上午 1:33 張貼

霍爾的移動城堡

▲動畫「霍爾的移動城堡」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

置身於科爾馬的街上，你會發現處處充滿著動畫中的影子，彷彿隨處都可窺探到霍爾與小菲在鎮上飛舞；在運河兩旁漫步，伴隨著五彩斑斕的花船，真的好浪漫呀！

►原型地：法國 科爾馬

在 Instagram 查看這則貼文 borghisuperscatti（@borghisuperscatti）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 下午 11:34 張貼

紅豬

▲動畫「紅豬」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

以濱海城市為故事軸心的《紅豬》，屋頂上橙紅色的瓦片配上碧藍的海面，網友直呼：「簡直跟動畫裡一模一樣！」。小編也好想攀上一座中世紀的老牆，俯瞰這座絕美的古城！

►原型地：克羅埃西亞 杜布羅夫尼克

在 Instagram 查看這則貼文 Dario Dunaj（@dariodunaj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 上午 2:33 張貼

神隱少女

▲動畫「神隱少女」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

綿長的紅色木橋是不是很有記憶點呀！《神隱少女》中的溫泉小鎮相信大家仍舊印象深刻，夜晚燈火通明、熱鬧不已，完全可以想像千尋在橋上奔跑的樣子！如果冬天前往，則是猶如被封印的冰雪世界，趕快計畫冬天來一趟溫泉之旅吧！

►原型地：日本 銀山

在 Instagram 查看這則貼文 Kyoko Ueda（@kyoko1903）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 5:04 張貼

龍貓

▲動畫「龍貓」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

聽說宮崎駿曾在此居住一段時間，因而有了靈感創作出《龍貓》如此萌呆的作品！幽靜的森林之景以及廣袤的田野，閉上眼睛就能想像小月跟小梅與龍貓在玩耍！

►原型地：日本 琦玉狹山丘陵

在 Instagram 查看這則貼文 Caprice_ao（@caprice_ayumi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 5:07 張貼

魔法公主

▲動畫「魔法少女」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）



原來曾創下日本史上超高票房的《魔法公主》場景就在日本當地！ 百分之百還原了小桑與獸神們居住的森林，幽靜且莊嚴，令人不禁讚嘆大自然的鬼斧神工，趕快趁閒暇之餘來一場大自然的洗禮吧！

►原型地：日本 屋久島

在 Instagram 查看這則貼文 Manwithphotography（@manwithphotography）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 26 日 上午 5:16 張貼

風起

▲動畫「風起」（圖／翻攝自宮崎駿劇照）

日本人熱愛的避暑勝地，恰似《風起》的場景。影迷們發現動畫中火車駛過的橋墩與輕井澤的眼鏡橋外觀神似，眾多劇情與現實的巧合實在引人入勝，度假的同時，還能回味一下動畫中的場景！

►原型地：日本 長野輕井澤

在 Instagram 查看這則貼文 @shibainukenta 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 下午 6:51 張貼

►星巴克七夕優惠第二杯77折！還有粉紅風傘、帆布袋通通都想要

►《三十而已》超扎心金句給30歲女生 「不知道拒絕的人，所有接受都是廉價的」

