秋意・濃／女神都在背的奶茶、焦糖色包包　超過10款給你選

記者王則絲／綜合報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

能凸顯女孩優雅、氣質，又不受年齡限制的大地色系、奶茶色系，近幾年持續延燒，尤其是在各家品牌推出的夯包上，更能反映出女孩們對於這些色彩的熱愛，從淺一點的米杏、裸棕色，到帶有點橘色調的焦糖色，或是粉嫩嫩的奶茶色，都最適合秋天，近期想入手新包，不妨先參考以下選擇。

CHARLES & KEITH

小資女孩們最愛的新加坡平價包袋品牌CHARLES & KEITH，今年秋冬系列推出了不少大地色系包款，共通點是運用淡雅的米色與之搭配，是適合每天搭配的包款。

▲CHARLES & KEITH 編織斜背包NT＄2,290。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH 復古吊飾斜背包NT＄1,890。（圖／翻攝自官網）

MARC JACOBS

MARC JACOBS品牌支線THE MARC JACOBS所推出的「THE TOTE BAG」系列，以簡約外型與實用性能受到許多消費者喜愛，近期推出猶如泰迪絨毛材質的托特包，搭配淡淡的奶茶棕色療癒人心。而品牌最受年輕女生歡迎的Snap Shot相機包系列，也於今年秋冬推出了全新配色：巧克力咖啡色與蜜桃奶茶色，都蘊含了大地色元素在裡頭，讓搭配性更提升。

▲MARC JACOBS 泰迪毛毛TOTE BAF，NT＄10,800。（圖／翻攝自官網）



▲MARC JACOBS Snapshot相機包，NT＄14,900。（圖／品牌提供）



TORY BURCH

TORY BURCH於今年秋冬推出全新包款「Eleanor」肩背包，使用義大利柔軟的山羊皮製成，金屬鍊帶使用纏繞式編織呈現，映襯著古銅金的大雙T Logo，十分大器、華麗。秋冬另一重點包款「Lee Radziwill」馬鞍包，則是使用高級小牛皮製成，具有70年代的復古魅力，流線簡約的包型和可調式的肩背帶，實用好搭配。

▲Tory Burch Eleanor系列焦糖色迷你鍊帶肩背包，NT＄16,900。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch 焦糖褐光滑皮革Lee Radziwill 馬鞍包，NT＄25,900。（圖／品牌提供）

MCM

MCM的VIsetos系列中，滿版的MCM標誌設計圖案最為人所知，棕橘色調的「干邑色」皮革也是經典中的經典，VIsetos系列幾乎每款包都會推出這個顏色，論今年秋冬推薦的款式，依然是小型的斜肩背包最受女孩子喜愛。

▲Patricia 迷你肩揹包，NT＄28,000。（圖／翻攝自品牌IG、官網）



COACH

COACH於今年秋冬推出的「ALIE」包款，除了有老花花紋款式之外，也有素面的米杏色款式可挑選，以低飽和色系的外層與棕色的皮革內裡呈現，也可歸類為低調質感的「大地色」包款之一。

▲COACH ALIE SHOULDER BAG，NT＄27,800。（圖／品牌提供）



TOD'S

雖然這款半月型的「T字包」為TOD'S今年春夏的款式「Timeless」，但是一路背到秋冬並不是問題，反而還相當適合，焦糖色的撞色設計讓優雅包型多了一分可愛，許多韓星們也都紛紛愛上。

▲TOD'S Timeless側揹包，焦糖色NT＄72,300。（圖／翻攝自TOD'S IG）

PRADA

PRADA尼龍包系列是許多女孩選擇入門精品的包款首選，除了經典的Hobo系列、三合一肩背包，較為特別的皺摺Hobo包以及復刻推出的「可頌包」也很值得投資，在今年秋天還多了淡淡的大地棕色新選擇。

▲Prada Gaufrè尼龍手提包NT＄26,500、Prada Re-Edition 尼龍肩背包「可頌包」NT＄33,000。（圖／品牌提供）

DIOR

想知道現在時尚圈最火熱的包款是什麼，只要看孫芸芸背什麼包出門就知道了，台灣第一時尚名媛孫芸芸也抵擋不住奶茶色、焦糖色的魅力，像是先前背上身的DIOR Bobby，以及SAINT LAURENT Kaia迷你包，便是最好的帶貨示範，令人好想跟著入手同款。

▲Dior Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，NT＄110,000。（圖／翻攝自孫芸芸、Jisoo IG、品牌提供）

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT Kaia包，迷你款NT＄41,700、小型款NT＄50,000。（圖／翻攝自孫芸芸IG、官網）

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