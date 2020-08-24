fb ig video ETtoday search mobile

理想的幸福生活從「整理」開始！簡單五原則告別凌亂的衣櫃　

>

編輯／ChiNg 

人家說，女人的衣櫥永遠少一件衣服，其實妳已經買的夠多了！妳有多久沒有打開衣櫃面對現實，好好的整理它們？別再逃避啦！日本讀心大師：「越會整理，越能過上理想的幸福生活」 細節決定成敗，凌亂的衣櫃怎麼會有美好的心情呢？把握五原則，不但能讓每一個早晨擁有好心情，也能讓妳更加迷人！

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

▲整潔乾淨的衣櫃能帶來好心情。（圖／翻攝自Unsplsh，下同）

個性化衣櫃

每個人的穿衣喜好與風格皆不同，所以你理所當然需要先了解自己的「分類需求」究竟是什麼，例如：衣服顏色五花八門，可藉顏色、色系來排列歸類；或者妳是帽子收藏家，則可依漁夫帽、老帽、草帽等來分類。

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

衣架選色大學問

選購衣架謹記「同款」、「同色」兩大原則。衣架款式凌亂多元便會造成衣櫃如戰場，連小細節「衣架吊掛是否為同方向」都會影響衣櫃的整齊。購買衣架時，請盡可能挑選同款式且以淺色衣架為優，淺色系給人簡約、舒適的感覺，相較於暗色系更能顯得整齊些。

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

別喜新戀舊

妳是否發現常常心裡想著「我改天一定會穿」，一遍遍的拿出同一件衣服說出一樣的話卻始終沒有穿它？那些穿不下、不合身的衣服就讓時間也帶走它們吧！再大的衣櫥都裝不下妳的留戀，勤儉是美德，但是不合適的舊愛要適時地割捨。

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

改變「疊」的方式

平常多數人習慣由下往上堆疊，洗完的衣服剛放上去，出門前隨手一抽又是同一件，衣櫃明明有很多衣服卻老是穿同一件？其實只要改變疊的方式，改為「由前至後」的排列，不但能清楚看到每一件衣服，也不怕抽出其中一件衣服導致整排亂掉唷！

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

兼顧視覺與嗅覺

妳的衣櫥不是《納尼亞傳奇》的魔法衣櫃，請保持八分滿即可，留一些空間給裝飾小物件，如：乾燥花、小巧可愛的盆栽、香氛蠟燭等，不但能使妳一打開衣櫥立馬找到想穿的衣服，同時也散發出淡淡芬芳。

▲衣櫥系列圖片。（圖／翻攝自unslpash）

►瘋國旅一款萬寶龍背包搞定　搭旅行隨身包說走就走

►LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美　人人瘋搶的Metis也有新色

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

衣櫃整理, 衣櫥, 衣櫃, 居家生活
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

為何朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　跟朋友伴侶要保持距離

為何朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　跟朋友伴侶要保持距離

奧斯塔羅12星座一周運勢0824-0830　天蠍受主管高度肯定、水瓶脫單有望 日本網上瘋傳「飲料讀心術」　愛喝咖啡、茶、果汁都代表不同性格 粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗 會凋謝的花還敢送！鬱金香、玫瑰夜燈永遠夢幻 ㅤ擄獲女友就選它 1分鐘完成天使韓妝！買氣墊粉餅送唇筆　2760元→999元超划算 第一次住男友家絕不能做的4個NG行為！打掃房間小心弄巧成拙 蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺！5380元→3688元　躺著就能搶到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面