理想的幸福生活從「整理」開始！簡單五原則告別凌亂的衣櫃　

編輯／ChiNg

人家說，女人的衣櫥永遠少一件衣服，其實妳已經買的夠多了！妳有多久沒有打開衣櫃面對現實，好好的整理它們？別再逃避啦！日本讀心大師：「越會整理，越能過上理想的幸福生活」 細節決定成敗，凌亂的衣櫃怎麼會有美好的心情呢？把握五原則，不但能讓每一個早晨擁有好心情，也能讓妳更加迷人！

▲整潔乾淨的衣櫃能帶來好心情。（圖／翻攝自Unsplsh，下同）



個性化衣櫃

每個人的穿衣喜好與風格皆不同，所以你理所當然需要先了解自己的「分類需求」究竟是什麼，例如：衣服顏色五花八門，可藉顏色、色系來排列歸類；或者妳是帽子收藏家，則可依漁夫帽、老帽、草帽等來分類。

衣架選色大學問

選購衣架謹記「同款」、「同色」兩大原則。衣架款式凌亂多元便會造成衣櫃如戰場，連小細節「衣架吊掛是否為同方向」都會影響衣櫃的整齊。購買衣架時，請盡可能挑選同款式且以淺色衣架為優，淺色系給人簡約、舒適的感覺，相較於暗色系更能顯得整齊些。

別喜新戀舊

妳是否發現常常心裡想著「我改天一定會穿」，一遍遍的拿出同一件衣服說出一樣的話卻始終沒有穿它？那些穿不下、不合身的衣服就讓時間也帶走它們吧！再大的衣櫥都裝不下妳的留戀，勤儉是美德，但是不合適的舊愛要適時地割捨。

改變「疊」的方式

平常多數人習慣由下往上堆疊，洗完的衣服剛放上去，出門前隨手一抽又是同一件，衣櫃明明有很多衣服卻老是穿同一件？其實只要改變疊的方式，改為「由前至後」的排列，不但能清楚看到每一件衣服，也不怕抽出其中一件衣服導致整排亂掉唷！

兼顧視覺與嗅覺

妳的衣櫥不是《納尼亞傳奇》的魔法衣櫃，請保持八分滿即可，留一些空間給裝飾小物件，如：乾燥花、小巧可愛的盆栽、香氛蠟燭等，不但能使妳一打開衣櫥立馬找到想穿的衣服，同時也散發出淡淡芬芳。

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