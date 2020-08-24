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楊丞琳被跳蚤惹毛　曬寶格麗9萬桃紅包息怒

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▲▼楊丞琳BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊丞琳豪邁秀寶格麗與Ambush聯名的桃紅色新包，97,500元。（圖／翻攝rainie77 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

楊丞琳近日被跳蚤咬到皮膚發紅，她在IG限時動態分享「慘況」，又不願被跳蚤洗版，於是轉換心情發時尚穿搭照，一身長版T恤、牛仔褲均與帽子都出自平價品牌Pazzo，腳穿約21,400元的Balenciaga涼鞋，而真正讓人眼睛為之一亮的是寶格麗（BVLGARI）尚未上市的桃紅包，定價97,500元。

▲▼楊丞琳BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊丞琳上衣、褲子、帽子皆為Pazzo，腳穿約23,000元的Balenciaga涼鞋。

此次是楊丞琳剪短髮後的首發穿搭照，最簡單舒適的白T恤與牛仔褲，需要配件添亮點，寶格麗（BVLGARI）與日本潮牌Ambush主理人、同時身兼Dior男裝飾品設計師Yoon Ahn合作設計桃紅聯名包，即是焦點所在，日前孫芸芸搶先當台灣第一人曬黑色款，她則大膽挑中桃紅色，青春洋溢。

▲▼楊丞琳BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊丞琳近日被跳蚤咬到發紅。

兩人的包型也略有差異，楊丞琳的寶格麗Ambush聯名包多了提把，可拎可背相當實用；不過更多網友好奇她腳上Balenciaga的Track Sandal運動涼鞋，是一款網料與尼龍材質製成的輕盈鞋款，展現強烈的復古老爹鞋風格，品牌辨識度百分百。

▲▼楊丞琳BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊丞琳的寶格麗聯名Ambush新包可拎亦可背。

▲▼孫芸芸BVLGARI 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸戴寶格麗新包到金山神秘海岸拍美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸全台第一人曬寶格麗8萬元聯名包　不愧是精品大戶　

►又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH出超狂聯名

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關鍵字：

楊丞琳, BVLGARI, 寶格麗, Balenciaga
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