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歐陽娜娜破尺度！穿泳裝白皙美背大放送　網：真的長大了

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜平時拍攝工作繁忙，近日終於有時間享受假期，出發到了海南島遊玩，當然也少不了海上戲水行程，昨日歐陽娜娜便Po出了生涯以來尺度最大的「泳裝照」，整片白皙美背一覽無遺，引來網友狂刷愛心：「好漂亮喔」、「有成熟的味道」、「真的長大了！」

▲歐陽娜娜泳裝 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜出遊美照。（圖／翻攝自IG@nanaouyang，以下同）

歐陽娜娜自出道以來，積極投入工作，在時尚圈頗受寵愛，經常現身於雜誌、形象大片中，看慣了精細妝容、造型與精修照，常讓人忘了歐陽娜娜其實還是個20歲的少女，近日大方秀出海邊泳裝美照，不禁令人驚覺她真的長大了，越來越能夠自在駕馭女人味，雖然這次僅以美背試水溫，仍掀起一波關注：「太美了」、「白得真好看」、「是真的瘦。」

▲歐陽娜娜泳裝 。（圖／翻攝自IG）

眼尖的網友也發現，歐陽娜娜身上這套兩截式的海灘風套裝，上頭佈滿著手繪風的笑臉圖案，原來這是來自南韓一名造型師KIMMINJI的自創品牌minjienaworld服飾，先前Angelababy也曾穿著同品牌笑臉服裝上節目，而脖子則是戴上了Louis Vuitton的粗金屬鏈條項鍊點綴，以維持一貫的酷美風格。

但其實歐陽娜娜近年來的私服穿搭，已漸漸的朝性感路線邁進，平時以歐美風服裝品牌Brandy Melville最常出鏡，貼身、Ｖ領設計包覆著身材曲線，卻不會過於露骨，甜甜的微性感風格，目前看來是非常適合她，也讓人相當期待20歲以後，從前的清純少女還會帶來什麼樣的轉變。

▲歐陽娜娜泳裝 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜泳裝 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

歐陽娜娜, 泳裝, 美背, 性感
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