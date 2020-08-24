夏天也要吃鍋啊！鼎王套餐一人752元　牛豬雙拼、手工丸人間美味

記者李薇／綜合報導 圖／鼎王FB

沒時間出遊，就用大餐好好犒賞自己的辛勞吧！購物平台「Her和她」推出「鼎王麻辣鍋四人套餐全台門市通用券」，原價3260元，現在下殺3008元，有超好吃的麻辣鍋，還有牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚等等，每人才752元就可以吃到撐。

▲鼎王麻辣鍋四人套餐全台門市通用券（平假日適用），原價3,260元，特價3,008元。 點我購買。



「鼎王麻辣鍋四人套餐全台門市通用券」是採取套餐的方式販售，可以麻辣鍋或酸菜白肉鍋二選一，加上牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵、綜合菇、枸杞菊花露，喝的吃的通通都有，超級划算。

▲鼎王麻辣鍋菜色超豐富。



不只如此，鼎王最知名的就是鍋底可以吃到飽，滷得超夠味的鴨血、還有吸滿湯汁的豆腐，吃起來味道超級棒，沒了還可以不斷續，雖然是四人套餐組合，但基本上跟吃到飽沒什麼兩樣，買這票券絕對相當划算。

▲鼎王的用餐環境相當舒適。



另外，餐券已經包含10%服務費，所以不需要另外再加付，等於一人就是實打實的752元，不到千元的價格就可以吃到很滿足，而且還不分平日、假日，真的是非常划算，連幾大店點，包括台北光復店、長安店、西門成都店都可以使用，交通方便又增進了必吃的CP值，絕對要揪好友立刻買起來！

▲鼎王是很多人票選必吃的麻辣鍋。



除了好吃的麻辣鍋，購物平台「Her和她」現正舉辦「香水特賣會」，囊括各式精品香氛，自18日開跑至26日中午截止，眾多熱門香水4折起，包括Dior、miu miu、Moschino、愛馬仕、Diptyque等等，加入會員還可獲得「50購物金」可立刻登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金。