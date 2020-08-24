林俊傑穿9萬LV牛仔外套洩老闆身價　混搭自家潮牌宣傳

▲林俊傑笑得開心，替自家品牌SMG與Klassic聯名飛行員墨鏡宣傳，2,980元。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林俊傑除了演藝事業外，也是咖啡店與自創潮牌SMG老闆，他分享上班日穿搭，雖然一派休閒，但處處藏著為自家品牌宣傳的心機，戴的是SMG與Klassic聯名的最新飛行員墨鏡，腕上則是與G-SHOCK合作的錶款，不過身上那件91,000元的LV（Louis Vuitton，路易威登）牛仔外套，還是洩露了老闆身價。

▲林俊傑上班look，穿LV定價91,000元的GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM牛仔外套，混搭自創潮牌SMG單品。（圖／翻攝jjlin IG）

LV男裝設計師Virgil Abloh邀日本潮流指標人物Nigo聯名打造LV²系列，將Monogram圖案與Damier格紋一一融入服裝與配件系列，林俊傑所穿的GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM牛仔外套即出自此系列。

▲林俊傑戴SMG與G-SHOCK聯名錶，4,500元。（圖／翻攝jjlin IG）

相較於要價不菲的LV外套，林俊傑自創潮牌SMG顯得親民許多，他所戴的Klassic茶色飛行員墨鏡約2,980元；而與G-SHOCK合作的消光黑錶款，以DW-6900BB系列為基礎，時間顯示為黑色反轉液晶顯示，並搭配上冷光照明，錶帶處還有「MCCCVII」字樣，是1307的羅馬文字寫法，為SMG重要設計元素之一，定價4,500元。

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