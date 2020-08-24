fb ig video ETtoday search mobile

林俊傑穿9萬LV牛仔外套洩老闆身價　混搭自家潮牌宣傳

>

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑笑得開心，替自家品牌SMG與Klassic聯名飛行員墨鏡宣傳，2,980元。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林俊傑除了演藝事業外，也是咖啡店與自創潮牌SMG老闆，他分享上班日穿搭，雖然一派休閒，但處處藏著為自家品牌宣傳的心機，戴的是SMG與Klassic聯名的最新飛行員墨鏡，腕上則是與G-SHOCK合作的錶款，不過身上那件91,000元的LV（Louis Vuitton，路易威登）牛仔外套，還是洩露了老闆身價。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑上班look，穿LV定價91,000元的GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM牛仔外套，混搭自創潮牌SMG單品。（圖／翻攝jjlin IG）

LV男裝設計師Virgil Abloh邀日本潮流指標人物Nigo聯名打造LV²系列，將Monogram圖案與Damier格紋一一融入服裝與配件系列，林俊傑所穿的GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM牛仔外套即出自此系列。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑戴SMG與G-SHOCK聯名錶，4,500元。（圖／翻攝jjlin IG）

相較於要價不菲的LV外套，林俊傑自創潮牌SMG顯得親民許多，他所戴的Klassic茶色飛行員墨鏡約2,980元；而與G-SHOCK合作的消光黑錶款，以DW-6900BB系列為基礎，時間顯示為黑色反轉液晶顯示，並搭配上冷光照明，錶帶處還有「MCCCVII」字樣，是1307的羅馬文字寫法，為SMG重要設計元素之一，定價4,500元。

►林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

►吳亦凡背2公尺高充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

林俊傑, G-SHOCK, SMG, LV, Louis Vuitton, 路易威登
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳被跳蚤惹毛　曬寶格麗9萬桃紅包息怒

楊丞琳被跳蚤惹毛　曬寶格麗9萬桃紅包息怒

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的 538萬名錶僅31克　超輕量材質開放客訂 木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男 謝金燕戴蕾絲口罩被搶光　換上名牌小熊款可愛爆表 亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾 Swatch把威尼斯水怪變可愛了！　驚訝表情、繽紛色彩顛覆巨獸想像

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面