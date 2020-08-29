楊丞琳、林依晨都剪「齊下巴短髮」　2大造型重點讓視覺-5歲

2020年夏天，許多女星都將留了好長一段時間的長髮的剪短了，先一起來看看他們的短髮造型，好作為之後給髮型師的圖鑑參考！

楊丞琳

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 上午 4:15 張貼

楊丞琳將留了十年到長髮一口氣剪短，還染上了溫柔的淺奶茶色，搭配頭髮內側、耳後方深墨綠的漸層染，柔和中又融入了個性，層次非常好看，撥頭髮、風吹的時候，就能隱約看到變化，低調時尚髮後的深色染，同時又有修飾臉型的效果，人人都好駕馭。

林依晨

林依晨也是留了多年的長髮一刀剪了，簡單樸實的黑短髮，很顯氣質。瀏海搭配大旁分，將臉型變得更修長，露出脖子部位也變多，整體看起來也會更顯瘦喔。

在最新的香奈兒形象照中，瀏海順著臉龐的弧度修飾，髮尾自然微翹，凸顯知性感，喜歡文青氣質風格的女孩可以嘗試一下！

Blackpink Lisa

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 下午 11:09 張貼

本來也是長捲髮及腰造型的人間芭比Blackpink Lisa，最近新歌《How You Like That》回歸，把一頭長髮剪掉，變化成乾淨俐落的短直髮，長度和下巴齊，看起來率性爽朗，配上黑髮色超有個性。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 下午 4:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 25 日 下午 7:46 張貼

黑髮色還利用挑染，創造出豐富變化，營造新鮮感及層次感。髮尾若不刻意拉直，自然捲的微彎也很復古感，再搭配可愛的髮夾夾在耳側，整體俐落個性感大大降低，反而變換成溫柔的一面，十分多變。

徐睿知

徐睿知在韓劇中《雖然是精神病但沒關係》中，也剪掉一頭長髮造型，一轉眼變成短直髮，和上述齊下巴的長度相比更為長，接近及肩，側分短直髮的她看起來比以前長髮更減齡了一點，而且比較開朗清爽。

不敢一口氣剪太短的女孩，可以參考徐睿知的短直髮，長度更長，也很適合用來修飾小臉，擁有圓臉或方臉的女生很合適！

2020齊下巴短髮造型重點



從他們的短髮造型範本中，可以看到兩大共通點，最近心癢想動刀剪短的各位，可以朝這兩個方向嘗試：

1.落於耳下3~5公分，和下巴對齊、接近於肩膀的長度

2.在耳後、髮尾或頭髮內側位置染上漸層挑漂，對比出兩種髮色，層次豐富更吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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