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寫上名字的禮物最特別！LV爆款包、NIKE球鞋都有專屬訂製服務　

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面對七夕情人節的到來，卻遲遲還為相中要送給另一半的禮物嗎！那寫有對方姓名或專屬印記的服裝、包包或是鞋履，像是Dior、LV、Longchamp都為熱賣包款推出訂製服務，Gap、無印良品也提供布章、刺繡服務，甚至是為對方打造獨特球鞋的Nike By You，都是送禮的不錯選擇。如果七夕情人節還未能找到合適的禮物，不妨往下滑來看看，為另一半創造特別的情人節回憶。

LV

LV所推出的My LV World Tour系列包款，於經典Monogram印花皮件上，配置各款精緻貼紙，為日後的每趟旅程增添個人風格，好比在Palm Springs Mini背包上，印上LV Logo標籤，及品牌典藏的獅子座Vivienne角色，爲八月壽星的包款增添點小趣味。另一款，Multi Pochette Accessoires斜背袋，結合Pochette Accessoires、Mini Pochette Accessoires和圓形零錢包於一身，不僅包款相當多功能，更可在包身上配置粉嫩愛心圖樣，並且配置專屬兩人的紀念日或英文縮寫，無疑是款造型與實用性兼具包款。除了這兩款外，My LV World Tour也提供腰包、Alma BB手袋、旅行袋...等選擇。該系列僅接受網路訂製，有興趣的你可前往 LV官網 查詢。

▲（左）NT$82,000、（右）NT$74,500

Dior

向來以客製化系列聞名的Dior，提供女孩們於品牌經典的Book Tote托特包上，繡製專屬的姓名縮寫服務，打造屬於自己的Dior包，此外，品牌訂製系列也可套用於ABCDior Lady Dior包款上，將最多6個英文字母或符號，點綴於肩帶上，且首3個圖紋免費贈送。倘若想了解更多，可至 Dior官網 訂製。

▲（左）NT$89,000、（右）NT$140,000

 Longchamp

若想為七夕打造屬於自己的聯名包款，Longchamp的My Pliage Signature系列，提供肩背包、小型手袋、旅行袋等三種訂製包款，不僅能自己選擇包身、拉鍊和袋蓋鈕扣配色，更可依照個人喜好將姓名縮寫字母繡在包身上，並搭配特殊的染料擴散技巧，創造色塊拼接效果，打造女孩們第一個訂製包款，而該系列只接受網路訂製，女孩們可至 Longchamp官網洽詢。

▲（左起）肩背包NT$9,400、小型手袋NT$10,300、旅行袋NT$11,200

Coach

擁有近80年歷史的Coach，以「你創意，我訂製」為概念，推出Coach Create訂製包服務，包含Accessorize it、Personalize it、Print it及Customize it四種服務，其服務內容提供肩帶替換、字母縮寫壓印技術、數位化印製...等多方面協助，讓女孩們能完美打造屬於自己的七夕包款，若有興趣不妨到 Coach官網，或台北101及台中大遠百門市詢問。

NIKE

自推出後廣受全球鞋迷們喜愛，Nike By You專屬訂製服務，從鞋面材質的選擇、鞋帶顏色、後踵加強片到Swoosh標誌等各式鞋子構成元素，都能依照自己喜愛的樣子去設計，此外，也能在鞋側或後側覆片印製專屬的英文縮寫和數字。值得注意的是，NIke By You訂製系列更提供多款經典鞋款選擇，像是Air Force 1、Air Max 95、Flyknit...等多樣化選擇，而目前該系列只接受網路訂單，若想打造一雙屬於自己的Nike鞋款，可以至 Nike官網 查看。

▲（左）NT$4,400、（右）NT$8,000

Muji

主打極簡風格的日本品牌無印良品（Muji），以自然設計為商品主要特色，但倘若想設計專屬自己的個性化單品，Muji「刺繡服務」提供購買布製品及指定材質的顧客，客製化服務，可從多款軟萌圖案和文字中挑選自己喜愛的圖樣，並繡上單品，打造專屬的服飾，不僅如此，也能跟伴侶一起屬於兩人的情侶衣！目前刺繡服務只提供於指定門市，若想了解更多相關訊息，可洽店家詢問。

門市資訊：新光三越台中中港店、遠東巨城購物中心、新光三越台南西門、漢神巨蛋購物廣場

GAP

Gap於今年年初引進客製化的電繡與布章燙印服務，除了能在丹寧單品中繡上喜歡的個性布章，還能打造專屬的英文字與數字，讓你把重要的名字、生日、紀念日等日期穿戴在身上，為自己和另一半，打造獨一無二的丹寧單品！該訂製服務目前僅於台北信義區Att門市提供，喜愛電繡設計的你，可前往店裡洽詢。


Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, LV, COACH, DIOR, NIKE, GAP, 無印良品
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