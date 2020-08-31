下半年5款抗老精華推薦！熬夜追劇臉色好暗沈　勤做一步驟變身睡飽肌

肌膚老化的成因，除了年齡漸長，其他最常見的因素就是壓力、外在污染（如：紫外線、空汙、3C）、熬夜作息不規律等。2020下半年推出的全新抗老精華，多是針對現代人緊湊的生活節奏所造成的肌膚問題而設計，特別日漸熟齡老化的肌膚，以及經常加班的夜貓族、輪班族，或是忍不住熬夜追劇不甘休的狀況。針對以下將來一一介紹：

1.雅詩蘭黛 全新小棕瓶 特潤超導全方位修護露

雅詩蘭黛小棕瓶經過7年研究，在2020年升級為全新款，並更名為「特潤超導全方位修護露」加入了創新年輕關鍵科技 ChronoluxTM Power Signal Technolog，能配合肌膚晝夜節律，在夜晚進行修護，在日間開啟防禦機制，幫助肌膚加強維持健康並協同自然的膠原蛋白作用。

質地上變得更輕盈，能促使肌膚迅速吸收。全新包裝延續經典的棕色瓶身與滴管設計，以簡約線條搭配俐落瓶身，強化漸層透明感，並使用優質的可回收玻璃瓶。

2.雪花秀 潤燥養膚精華

雪花秀最經典的潤燥精華，2020年進行到了第五代升級版「潤燥養膚精華」。以漢方藥理成分，並結合高科技及大數據分析應用，從1041種漢方、3912種精萃養膚成分，以科研方式萃取1:1:3黃金配方比例，萃取出最關鍵的抗老成分「滋陰養膚極萃」 (JAUM Activator™)。能有效維持肌膚澎潤、幫助肌膚表層微生物菌落群的生態穩定，給予健康、穩定的好膚質。

為潔顏之後的第一道保養程序，有助加強後續保養品的吸收及提升功效，輕盈好吸收的質地，夏天使用肌膚毫無負擔感，並緩解乾燥狀況，使膚質柔軟細緻。

3.香緹卡 喚顏粉晶萃

香緹卡保養新品喚顏粉晶萃，因應現代人遇到壓力、汙染、3C等外來因子而導致肌膚的作息混亂，肌膚出現細紋、暗沉、浮腫甚至乾癢等跡象，藉由97.3%智能植萃成分和全新水晶胜肽及醒膚胜肽，幫助肌膚調整回到正常作息，促進肌膚自然角質代謝，以解決暗沉、蠟黃、泛紅、細紋等「沒睡飽」的肌膚窘狀，同時提升肌膚淨透度、更顯粉嫩氣色，並減少泛紅、細紋與皺紋。

居家護膚時，香緹卡也建議可以搭配按摩，搭配「喚顏粉晶萃」與「鑽石級精華液+」加速喚醒老是睡過頭的肌膚，同時運用粉晶按摩棒在淋巴處加倍引流。

4.FANCL 逆齡賦活精萃

當肌膚受紫外線、防腐劑等傷害而出現受損，導致紋路產生。全新升級逆齡賦活精萃，便是主訴求為精準修復紋路的抗老精華，不添加防腐劑，運用富含維生素B2的賦活酵母精華補充肌膚所需能量。並運用玫瑰煥活成長精華、葡萄嫩芽精華協同紫玄米精華，維護肌膚膠原蛋白、同步加強代謝機能。

使用方法為使用肌底液後，取適量精萃(按壓3下)於清潔的掌心，並輕柔塗勻全臉。接著再選用乳液或乳霜鎖住滋養。

5.La Prairie 黃鑽魚子緊俏拉提精華

La prairie全新升級的「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，首度融合品牌兩款最尖端的魚子保養成分：「魚子精萃複方Caviar Premier」和「魚子精奢純萃Caviar Absolute」融合於精華之中，同步做到緊緻和豐潤肌膚的效果。此外更添加La Prairie獨家「植物萃取精華」，讓配方效果加成。

外型上延續品牌經典鈷藍色與包浩斯風格設計，並以銀色框線點綴瓶身。前衛的雙管傳輸系統，分別儲存黃鑽魚子珍珠與乳液狀的逆齡修復精華，按壓啟動按鈕瞬間開始將兩者調和，絲滑質地讓肌膚好吸收。

2020抗老精華價目表

雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露50ml／NT$3,950

雪花秀 潤燥養膚精華60ml／NT$2,880；90ml／NT$3,880

FANCL逆齡賦活精萃18ml／NT$2,850

La Prairie黃鑽魚子緊俏拉提精華50ml／NT$23,950

香緹卡 喚顏粉晶萃30ml／NT$8,000

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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