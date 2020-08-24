IU超短熱褲一坐下「黑色打底褲」露出　幕後側拍比正片更性感

記者王則絲／台北報導

韓女星IU李知恩日前為代言飾品品牌J.ESTINA拍攝全新形象，同時也在個人平台上釋出了多張攝影棚內的幕後側拍照，雖然為強調身上的首飾，拍攝成品幾乎只集中於上半身，但其實IU拍攝當日的造型全都是超短熱褲！從花絮照中只見短褲逼近腿根，一坐下來連「黑色打底褲」都出來見人，一雙白皙美腿性感指數超逼人。

▲IU攝影棚側拍照釋出，超短熱褲讓黑色打底褲不小心露出。（圖／翻攝自IG@dlwlrma，以下同）



IU雖然身型嬌小，但是自從出演《德魯納酒店》後，大大翻轉了孩子氣的形象，不論是多麽華麗、設計前衛的服裝，IU都能靠著強大氣場駕馭，隨著逐漸要邁進3字頭歲數，近幾年也開始越發大方展露女人味，像是近期的活動造型，還有前幾天示範Gucci的露背背心，都能應證。

這次IU為代言飾品拍攝新形象，雖然整身鏡頭不多，但最吸睛的反而是下半身！為凸顯耳環、項鍊等配件，深藍色牛仔外套特別開了低胸設計，視線再往下移，短褲更是短到不行，加上腳踩著至少10公分高的黑色高跟鞋，一坐下來讓一雙美腿視覺延伸之外，還被眼尖粉絲們發現，接近臀部下緣部分的黑色打底褲都露出來了，令人看了都害羞：「IU已經太性感」、「腿太長了！」

▲IU為代言品牌J.ESTINA拍攝新一季形象畫報。（圖／翻攝自J.ESTINA）



IU日前還接續著演藝圈前輩全智賢、朴信惠，接下了大陸女裝品牌韓都衣舍的時尚總監與代言人，最新一季的形象大片也於近日公開，示範的同款服裝皆瞬間成為熱賣款式，可見女神的時尚帶貨影響力龐大。

▲IU接下大陸女裝品牌時尚總監。（圖／翻攝自微博）



►Krystal穿豹紋太辣！罕見深V大開秀事業線 氣場爆棚粉絲狂尖叫

►歐陽娜娜破尺度！穿泳裝白皙美背大放送 網：真的長大了