SK-II青春露6250元➔3688元　「濕敷神水」抗老、美白、保濕一次做足超划算

記者李薇／台北報導

夏季天氣炎熱，很多愛美的女孩長時間窩在辦公室，一整天冷氣吹下來，肌膚很容易乾燥缺水，這時候濕敷的重要性就顯現，只要在晚上搭配化妝棉濕敷全臉，肌膚就可可以像是充電一樣，迅速回穩，隔天又是澎潤飽滿的狀態。

▲SK-II青春露敷起來最有感。（圖／免費圖庫Pexels、joannalamwy IG）



提到濕敷必備的神級單品，SK-II的青春露絕對是第一，因為裡面含有滿滿的Pitera成分，可以迅速幫助肌膚補到滿水位，不僅僅是保濕而已，還能抵抗老化問題，重現年輕又緊緻的肌膚狀態。

除此之外，很多長時間濕敷的女孩更是發現，肌膚的光澤度竟然也大為提升，本來暗沉蠟黃的肌膚狀態，因為敷了它之後，看起來晶瑩剔透的，就像是一顆水晶一樣，讓人素顏也好有自信，完全不用再靠厚厚的妝容來掩蓋瑕疵。

▲青春露一瓶提供多種效果，超級划算。（圖／careurskinnscent_byk IG、peachymelloww IG）



除了單純濕敷，夏季到來，肌膚溫度也跟著升高，更專業的女孩更是會把沾了青春露的化妝棉放進冰箱裡面冰起來，這樣敷在臉上可以幫助肌膚降溫，達到鎮靜舒緩的效果，不但泛紅都跟著恢復正常狀態，也能達到抗氧化的效果，立即補充所流失的水分。

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