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GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相

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▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

就在8月18迎來了韓國嘻哈巨星G-DRAGON 的32歲生日，在這個特別的日子，他無預警在IG上搶先公佈，大家猜測不斷的全新PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」聯名鞋款樣式，再次引爆潮流迷們在網上的瘋狂討論。

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」（圖 / 翻攝自IG @xxxibgdrgn）

照片中鞋身由黑轉白，經典的勾勾Logo也以黑色重新詮釋，鞋舌上的亮點雛菊一邊同樣是白色，另一邊則像是將原本的塗黑後再蓋上不同尺寸，不只如此，還加入了許多可愛小配件，例如PEACEMINUSONE品牌的招牌鐵夾，更配上了吊牌本人，讓潮流迷們對於這就是2.0版本真身深信不已。

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」（圖 / 翻攝自IG @xxxibgdrgn）

但究竟何時才會釋出官方圖片，或何時才會發售，也讓潮流迷們超心癢，GD這波搶先釋出的預告完全成功引起關注度與討論度了。

做為主宰潮流的男人GD也在前陣子攜手潮流之父藤原浩，強勢推出為The Conveni設計的全新聯名，從粉絲們最期待的PEACEMINUSONE鐵夾到長、短袖衣服都完整釋出。

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲討論度超高的鐵夾推出兩種不同尺寸，供潮流迷們選購。（圖 / 翻攝自IG @theconveni）

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲服飾的部分除了三大標誌性的 Logo 之外，識別度最高的莫過於在背後以及袖子上的 CMYK 色塊了。（圖 / 翻攝自IG @theconveni）

▲韓國嘻哈巨星GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一直以包裝作為亮點的The Conveni，這次也以面紙盒作為聯名包裝，超級值得收藏。（圖 / 翻攝自IG @theconveni）

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關鍵字：

GD, G-DRAGON, NIKE, Nike Air Force 1, Para-Noise 2.0, 權志龍
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