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超Q粉嫩蜜桃唇在這！YSL最夯4大熱賣色號公開　Top 1單月賣破上千支

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▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL公布2020最熱賣4大唇彩色號。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

YSL唇彩在許多女生心中擁有極高地位，每次推出唇彩新品都會掀起討論熱潮，但熱門色號這麼多，想知道哪些一定要搶先鎖定，看看熱賣榜最準！近日YSL就公布了2020最熱賣的4大唇彩色號，剛好都是偏向粉嫩甜美又能有女人味的蜜桃色，尤其Top 1甚至一個月賣破上千支。除了YSL，連同蘭蔻、Bobbi Brown唇彩熱賣王一同幫你整理好。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 情挑誘光水唇膏，#91撒嬌蜜桃，NT$1,900。

有著「乾唇人救星」之稱的情挑誘光水唇膏，柔滑不乾澀又亮澤顯色，本來就是YSL的人氣熱賣唇膏，尤其是今年目前為止的唇彩熱賣Top 1「#91撒嬌蜜桃」，一抹水潤光澤，搭配溫柔蜜桃色，看起來潤嫩超好親，不僅女生愛，連男生都看得懂，更創下單月銷售破1000支的紀錄。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 時尚印記絲絨唇露，#16仙女蜜桃，NT$1,360。

絲絨唇露「#16仙女蜜桃」是偏冷淡系的蜜桃色，有點甜美但又帶有高冷的迷霧灰調，擦起來氣質好又顯白，難怪從2017年熱賣到今年依舊夯。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 奢華緞面漆光唇釉，#419蜜桃軟糖，NT$1,300。

將唇膏與唇蜜優點完美調和的奢華緞面漆光唇釉，能打造出猶如果汁染上的持久透亮漆光美唇，其中粉嫩蜜桃色調的#419蜜桃軟糖，薄擦厚擦都甜而不膩，被美妝版公認為最佳斬男撒嬌色，人氣一直居高不下。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 時尚印記雪絨唇釉，#216甜玫雪絨，NT$1,360。

今年7月才上市的雪絨唇釉，其中就有一支熱賣到排進Top 4內，就是在小紅書上也超紅的#216甜玫雪絨，嫩感十足的玫瑰蜜桃色，溫柔甜美又顯氣質，還能讓白皙肌膚的女孩更顯白。

►►►看更多品牌唇彩熱賣Top 1！

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏，#274，NT$1,200。

說到蘭蔻唇彩，絕對不能不提被譽為「人間最美奶茶色」的#274，帶暖橘色調的奶茶色，黃皮人擦起來也顯齒白又襯膚，被譽為「人間最美奶茶色」，一上市即成為蘭蔻賣量最高唇膏色號！從絕對完美唇膏、水唇釉、鑽石霧光唇膏到今年最新的水蜜光唇膏全都熱賣到不行，堪稱唇彩界神級色號。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，#Cranberry，NT$1,060。

迷戀輕吻唇膏擁有極輕盈滑順的質地、透潤微霧妝感，薄擦自然輕透、疊擦柔美微霧，更有高達8小時持妝度，而自上市以來，平均每1小時售出2支的#Cranberry不僅是第1名色號，也是南韓彩妝大神PONY的最愛。近來就連國民男友許光漢都被迷倒，拍攝短片展現男生擦#Cranberry也很可以。

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