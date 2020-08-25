江詩丹頓古董錶飆破千萬元　超複雜、數量少身價保證

▲江詩丹頓「Les Collectionneurs」收藏家系列的歷史時計，提供收藏家近距離鑑賞並擁有的機會。（圖／江詩丹頓提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

江詩丹頓（Vacheron Constantin）上周以橫跨2世紀女錶為主題辦展，本周於台北101專賣店接力登場是「Les Collectionneurs」收藏家系列展覽，來台的22件古董錶款，全是可銷售的珍品，附有原廠修復鑑定證書，並提供2年國際保固服務，當中一只1993年製的超薄萬年曆三問月相錶雖屬近代款，但是品牌首款結合上述功能的高複雜錶，且當年只產60只，身價依然飆破千萬元。

▲江詩丹頓1993年製的限量60只超薄萬年曆加三問及月相的高複雜腕錶，11,130,000元。



獨特設計、複雜功能、數量稀少是收藏家的賞古董錶重點，製錶歷史超過265年的江詩丹頓，從拍賣會或私人藏家手中尋回1970年代以前的代表性懷錶或腕錶，透過百年以來保存的錶殼與機芯序號確認真偽，再進行清潔、修復，賦予新生命後納入可銷售的Les Collectionneurs收藏家系列，同屬歷峰（Richemont）集團的卡地亞（Cartier），也採相同作法，設有古董珍藏系列重現經典時計。

▲江詩丹頓1949年18K黃金全日曆月相男裝腕錶（左）1,140,000元，1943年Staybrite®分鐘計時男裝精鋼腕錶3,770,000元。



▲江詩丹頓1942年18K粉紅金30分鐘計時男裝腕錶，1,380,000元。



此次江詩丹頓端出22件古董作品，從獨特設計著眼，1949年的18K黃金全日曆月相男裝腕錶因特殊牛角錶耳受矚目；1942年製的18K粉紅金30分鐘計時男裝腕錶，當年生產不到300只，稀少數量更凸顯其珍貴。

▲卡地亞倫敦1919年的古董珍藏系列「TORTUE」腕錶，3,390,000元。

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