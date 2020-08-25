《性愛自修室》劇迷必收！Pull ＆ Bear把經典畫面做成超帥「照片T」

記者王則絲／台北報導

有在追影集的朋友們，對《性愛自修室》絕對不陌生，西班牙快時尚品牌Pull & Bear 在今年便與擁有超高人氣的Netflix原創影集《性愛自修室》（SEX EDUCATION）攜手，推出一系列聯名服裝，可以看見主要角色們以及經典場景，劇迷們肯定心動，包括T恤、衛衣、帽T、帽子、襪款⋯⋯現已於門市上架。

▲Netflix原創影集《性愛自修室》。（圖／翻攝自《性愛自修室》劇照）



Pull & Bear先前與《怪奇物語》推出的聯名系列，消費者反應相當熱烈，尤其是照片T系列，上市沒多久便銷售一空，這次再度與青少年人氣影集《性愛自修室》合作，想必又將引發劇迷們一波搶購熱潮。《性愛自修室》自去年上線後，憑藉著新鮮的題材與幽默劇情，迅速累積人氣，主演的年輕演員們也因此被捧紅，而現在終於有機會能把喜歡的角色們穿上身，且相當時髦又有個性。

▲「Sex Education X Pull & Bear」米色帽T，NT＄1,490。（圖／品牌提供）

▲「Sex Education X Pull & Bear」長袖衛衣，NT＄890。（圖／品牌提供）



劇中的「摩爾戴高中」的校徽以及角色人物們令人莞爾的經典語錄，都是本系列的設計元素，以繽紛的色澤呈現於服裝上，並融合了Pull&Bear的校園風格，不同款式的彩色連帽衫、直接將經典場景轉印的照片T恤，皆為日常穿搭最實用的單品。

▲「Sex Education X Pull & Bear」圖片印刷短袖T恤，NT＄750。（圖／翻攝自官網）

除此之外，Pull & Bear不忘完整造型的整體配件，「Sex Education x Pull & Bear」聯名系列也一併提供潮流風格的配件，包括棒球帽、漁夫帽、補丁貼布、托特包、手機殼或是襪子等。

▲「Sex Education X Pull & Bear」襪子，NT＄240。（圖／翻攝自官網）



另一快時尚品牌H&M近期則是針對童裝，推出了《哈利波特》主題的聯名系列服裝，運用了電影中霍格華滋學院中的各種元素，打造出多款服飾包括上衣、帽T、運動服、洋裝⋯⋯加上滿滿的英倫學院風格設計，穿在孩子們身上特別可愛！

▲《哈利波特》X H&M聯名童裝系列，現已上市。（圖／品牌提供）



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