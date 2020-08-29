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Lyst公佈2020第二季十大熱門品牌！ 裘莉潮牌口罩、Katy Perry孕婦裝都上榜

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受人矚目的時尚數據權威Lyst，以分析消費者的瀏覽量及購物數據，整理出2020年第二季的十大銷售品牌，一探你喜愛的品牌是否有上榜。

10. Bottega Veneta

義大利奢侈品牌BV，自2018年由Daniel Lee接任品牌創意總監後，便以高質感的極簡風格擄獲諸多女孩芳心，總銷售金額更從今年第一季開始成長8.5%，使BV成功邁入前十大榜單中的第十名。此外，面對肆虐全球的新冠肺炎疫情影響，BV除了捐贈30萬歐元來防止新冠肺炎擴散，也推出新的應對方案，好比於Youtube上開始了週日電影夜的Bottega Residency計畫，不但使民眾在防疫期間能與品牌一同享樂，同時提升了品牌曝光率。

9. Fendi

Fendi雖然從第一季的第七名下滑兩個名次至第九名，但與藝術家Joshua Vides攜手推出的Fendi California Sky聯名系列、和聖切契利亞音樂學院的管弦樂團組織的一場網路演奏會、甚至由Jude Law女兒Iris Law出任Peakaboo包款系列的形象廣告，均成功抓住消費者目光，由此可見，大家對於新意組合與新鮮臉孔的關注度依然保有一定的興趣。

8. Burberry

自2019年Riccardo Tisci接任品牌創意總監、推出嶄新TB標幟後，Burberry便不斷地創新，以更摩登的設計風格吸引年輕族群目光，當中包括最新堆出的ReBurberry Edit系列，正是採用創新的環保材料製成。另外受到新官肺炎疫情引響，Burberry更打破過往時裝秀展演模式，以貼近大自然的戶外空間取代於室內，並同步發布壯麗的預告短片，勾起眾人們的好奇心。值得一提的還有，Burberry向英國保健署捐贈十萬件防護衣的舉動，在本季也看到了熱搜數字上的回饋。

7. Versace

倘若你是Versace的粉絲，一定知道品牌於Instagram上所發起的#VeryVersace挑戰—透過生活中的任何Ｖ型字樣，展現對品牌的喜愛；該活動不僅成功引起紛絲們的參與，甚至連帶牽動身旁好友的加入，無疑是搜尋數字成長的關鍵主因。再來像是Versace為同志驕傲月設計的一系列時尚單品，和母公司Capri Holdings給予社會組織援助的承諾，皆使大眾看見品牌伸張平等與正義的心。

6. Saint Laurent

自從宣佈今年將不參與巴黎時裝秀，改以品牌自己的節奏來辦秀後，Saint Laurent的一舉一動便成為眾人關注焦點。像是最新釋出的2020秋季形象廣告中，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello首次邀請藝人擔任形象，邀請到韓團Blackpink成員Rosé，和美國搖滾歌手Lenny Kravitz演繹該系列，引起粉絲們的熱烈討論與推播，由此看見兩人強大的魅力與影響力。此外，品牌與法國水晶Baccarat合作推出的一套水晶玻璃杯組，也意外帶動搶購熱潮。

5. Prada

今年，Prada啟動了品牌虛擬現實計畫，使消費者不用再親至到實體店面，便可輕鬆在家一覽店裡陳列的系列商品，體驗遠端科技的發展與福利。此外，品牌秉持著永續發展的理念，簽署了第二筆與可持續發展相關的貸款，完美傳遞品牌持續邁向的綠時尚精神。

4. Balenciaga

作為精品界的潮流代表，Balenciaga承諾將每年捐款給美國全國有色人種協進會(NAACP)，藉此倡導種族歧視的議題。此外，品牌據說將在倫敦的時尚聖地龐德街開設全新店面，使全球粉絲相當期待品牌將會以何種新型態登場。不過，說到品牌最具討論性的話題，無疑是Katy Perry在Instagram上，上傳一組身穿Balenciaga的穿搭照，雖然肚子裡有寶寶，但依然時髦駕馭起閃亮洋裝。

3. Gucci

面對後疫情時代的來臨，Gucci決定取消一年舉辦四季的時裝秀，取而代之以每年兩場的無季節模式發表，品牌創意總監Alessandro Michele更在在官方Instagram上發布了18封告白信，然而，或許就是如此大膽且真誠的態度，使Gucci在《時尚透明度指數》中獲得奢侈品牌的最高分。另外，品牌也宣佈將提供Gucci North America Changemakers獎學金給20位學生，使他們能放手追尋屬於自己的時尚夢想。

2.Off-White

創立於2012年的街頭潮牌Off-White，今年攜手與莫斯科精品百貨公司Tsum一同推出以90年代為靈感發想的膠囊系列，復古又具潮流態度的商品廣受年輕族群喜愛。此外，品牌也投入不少精力於疫情防範及社會議題，像是重新補貨品牌特製口罩，以及義賣附有Virgil Abloh簽名的Off-White x Nike運動鞋款，並將所得的18.7萬美元全數捐贈給Black Lives Matter組織，表達品牌對於世界與人權的重視。

1. Nike

雖說2020年截至今日可說是多災多難的一年，但對Nike來說卻是一場豐收祭；受到新冠肺炎疫情的影響，消費者對居家服的需求量也大幅提升，不僅網路銷售額增長了75%，佔總收入的30％，與Dior推出的Air Jordan運動鞋更引發搶購暴動，為此，Nike也承諾將捐贈四千萬美元來協助社會議題。只能說，Nike不只名聲響亮，對於回饋給社會的付出也絲毫不減。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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