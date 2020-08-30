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報復性爬山開始！5大登山靴品牌推薦　金宇彬、朴信惠都穿這雙

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新冠肺炎疫情肆虐全球，少了出國旅遊這個選項後，不少人會改到山上或是海邊散心、渡假，不過每次去爬山，都找不到一雙合適的登山靴嗎！又或者找了找，始終找不到除了經典小黃靴之外的選擇，那這篇登山靴品牌盤點務必收藏到書籤，為愛好爬山的女孩們整理了，台灣就能直接購入5大登山靴品牌。

經典小黃靴是它

Timberland

經典小麥黃皮革製成的Timberland防水靴，你說稱霸全球一點也不為過。最初是為伐木工人所打造的防水靴款，用來適應美國當地多變的氣候，1973年首度問世後，憑著防滑、防水又很耐用的特性，受到許多喜愛戶外運動者的青睞。Timberland最經典的小麥黃防水6吋靴，採用PrimaLoft®保暖材質所製成的厚鞋領，能提供雙腳保暖效果；鞋底選用防滑橡膠具備絕佳抓地力；以亞洲版型打造的鞋楦，完美符合亞洲人的腳型設計。

法國軍隊御用登山靴品牌

Palladium

走在潮流前端的你，對來自法國的軍靴品牌Palladium應該不陌生，起初是以製作飛機輪胎聞名，憑著先進注膠技術及高端科技，成為法國軍隊御用的軍靴製造品牌。結合極簡、機能、舒適與耐用的特性，且兼具潮流、個性的風格，使Palladium不只受到運動迷喜愛，更風靡潮流界。2020年夏季，Palladium發表全新Pallabase Twill系列，又稱作美腿靴，選用柔霧粉、焦糖栗等溫柔中性色打造，搭配高6公分的厚底設計，能延長腿部的視覺比例，讓小隻女也能化身長腿女神。

韓星們加持過的登山鞋

Merrell

1981年創立於美國的戶外專業品牌Merrell，將「上山下海、自由玩樂」作為品牌精神，其鞋履系列皆有散熱、透氣、防水、輕量的特性，訴求不僅能登山健行，更能於日常生活中穿搭。近幾年韓流文化盛行，品牌更曾大手筆找來金宇彬、朴信惠、李鍾碩等韓星加持，使Merrell在亞洲越來越受到歡迎。除了上山下海的鞋履系列之外，品牌也推出戶外專業服飾及包包配件系列。全台灣各地都有百貨專櫃、門市，或是可以到 Merrell官網 進行搜尋。

最多專利的登山靴品牌

Columbia

有在登山、健行的運動咖，看到Columbia應該是不意外，1938年誕生於美國，以保暖、快乾、涼感、防護共4大訴求為品牌宗旨，更獲得Omni-Tech、OutDry、Omni-Heat等多項專利技術，提供運動服飾、鞋履、配件等多樣化商品。明星商品包含具有良好只滑效果的Outdry防水登山鞋、提供雙腳支撐效果又能防止下雨天地滑的Omni-Tech 防潑水登山鞋。

資深登山迷最愛

Zamberlan

創立於義大利的手工登山鞋品牌Zamberlan，是因為創始人Giuseppe Zamberlan對於山脈與工作的熱愛而打造的品牌，憑著不斷創新的製鞋技術，堅持每雙鞋都能具備優越的透氣性、防水性，加上Vibram®技術所打造的鞋底，使鞋款更輕便、耐走、止滑。最推薦的鞋款非1996 VIOZ LUX GTX® RR WNS防水高筒皮革健行登山鞋莫屬，雖然要價不斐，不過適用於多種地型和氣候，加上具有良好減震功能與卓越抓地力，任何崎嶇地形皆能克服，資深登山迷的你又怎能錯過。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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