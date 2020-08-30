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網友激推這4罐「秋冬粉底液」！一抹就有超迷人微霧光澤肌　不入手會遺憾

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台灣入秋後的天氣還是滿炎熱，因此秋冬推出的粉底液新品還是具有一定的持久度，再搭配「半霧面」光澤，讓秋冬底妝在保濕與持妝遮瑕之間取得最好平衡！一起來看看這幾罐網路評價超好的粉底液新品…

心機彩粧星魅裸紗慕絲粉蜜

心機彩粧2019推出布蕾粉底大受歡迎，2020年再推出全新「布蕾水凝乳」心機星魅裸紗慕絲粉蜜，以粉末包覆美容精華製造出如慕絲般的空氣觸感。

裡面有金平糖美肌粉末及美肌遮瑕粉末具有高遮瑕力，布蕾水凝成份則有柔焦效果，搭配皮脂自動隔離粉末防止出油，讓粉底液一抹散發出大人感的微霧水裸光。

心機星魅裸紗慕絲粉蜜一共推出6色：OC00、OC10、OC20、OC30、BO10、PO10。

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底

香奈兒時尚裸光系列讓「自然裸妝感」成為一種風格，上妝變得直覺且渾然天成，而且是以擁抱戶外作為設計宗旨。2020年全新「恆潤裸光水慕絲粉底」更讓裸肌增添自然亮澤。水慕斯質地用起來十分薄透，搭配聚光柔焦科技粉體色素粒子，柔焦小瑕疵，讓全臉看起來自然散發勻亮感。恆潤裸光水慕絲粉底一共推出10色。

植村秀無極限光澤水粉底

以超持久妝效著稱的植村秀無極限底妝系列，2020年推出光澤版的「無極限光澤水粉底」，主打即使妝感變成了光感，還是能超持久、不厚重、不暗沉。

以來自白牡丹的保濕植萃複合配方、有機米萃取，搭配植村秀研發出的最新粉體，讓這款粉底液延展性更高，更能貼合肌膚，實現肌膚一整天持久發光，水潤服貼、就像自帶光澤24小時隨行的絕美底妝。

無極限光澤水粉底多達25色，讓大家都能找到最符合自己膚色的粉底液。

肌膚之鑰恆霧光潤粉凝露

肌膚之鑰2020年7月推出全新底妝「恆霧光潤粉凝露」是以過去很受歡迎的光潤粉霜為基礎再升級，妝效當然也延續了大受好評的霧光奶油肌，同時加強了持久度。

質地比過去更輕盈，所以名稱也從粉霜變成粉凝露。擠出來的質地就像綿密的鮮奶油一樣，一抹就能打造肌膚微霧感，隨著時間越久，還會呈現出奶油肌的感覺，非常迷人。

恆霧光潤粉凝露一共推出8色：#I10象牙白皙、#O10明亮嫩白、#B10明亮粉白、#BF10明亮柔白、#O20自然嫩白、#B20自然粉膚、#BF20自然柔膚、#O30健康嫩膚。

2020年秋冬粉底液推薦參考價錢

心機星魅裸紗慕絲粉蜜（共6色）27g，NT$1,100
香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++ （全10色）35ml，NT$2 ,350
shu uemura植村秀無極限光澤水粉底SPF18/PA+++（全25色）35ml，NT$1 ,750
肌膚之鑰恆霧光潤粉凝露（共8色）35ml，NT$4,200

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 粉底, 秋冬, 粉底液
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