安格斯12星座一周運勢8/24-8/30　射手注意身體、金牛感情大躍進

牡羊 3.21~4.20

羊座這週除了持續受到火星影響外，太陽位移至六宮，對於羊座人際相處也有不小的衝擊，近期的你在思考上可能出現小小窒礙，當心一時衝動，很可能會有失策或考慮不周的事，最好能時時保持理知、HOLD住情緒。感情上保持一點距離會更美好，聚會邀約能免就免，最近低調一點才能讓事情不會愈來愈複雜。

金牛 4.21~5.20

太陽從本週起移駕到了牛座的感情宮位，意謂著近期金牛感情上的進度將大躍進，原本感情穩定的你，將會出現讓兩人更進一步的契機，也許開始計畫兩人的未來；單身者可以試著從身邊的朋友找出屬於你的緣分。雖然不致於沖昏頭，不過牛座工作上如果出現需要決策的事最好多多請益別人，以免做出在事後感到後悔的決定。

雙子 5.21~6.20

多虧了金星的加持，本週屬於雙子的財運高峰期，此時除了工作依舊繁忙外，不論是酬勞、獎金、零用金等，都有入袋機會，讓你荷包賺飽飽。而同樣在金星的帶動下，不開心的戀情可能會告一段落，苦悶的單戀也會走到終止點，未來一周的你對愛情將有新的想法，恭喜你總算能比過去更開心看待愛情喔！

巨蟹 6.21~7.21

本週蟹座受到金星的精神感召，各方面表現都算可圈可點，其中又以工作方面的表現最出色，蟹座只要認真表現，就有機會在自己主掌的專業領域上領得獎金或是得到一些小小的報酬，貴人運也跟著水漲船高，不過這段時間切忌太過囂張，當心招來別人的不滿，讓你的人氣瞬間跌停。

獅子 7.22~8.22

太陽、水星鎮守二宮，或多或少影響了獅子的作風，近期的你變得保守內向，別把自己悶壞了，本週若時間許可，可以多參與一些社交活動，尤其是朋友的生日PARTY或是一些聚會、喜宴等，儘管感情進度緩慢，不過這個時候只要讓自己心情輕鬆，自然就能招來桃花，在朋友眾多的熱鬧場合裡，你的不凡氣質格外突顯，很能容異性因此注意到你。

處女 8.23~9.22

未來一周在太陽的正向引力下，處女座工作、學業、人際運勢可望漸入佳境，雖然土象的你不善於表現自己，不過這段時間很適合給自己一個機會讓更多人注意你！只是金星卡在11宮位，讓你在感情上運勢偏弱，也許是公眾事務太多而忽略了許多愛情機緣，就算兩人看對眼也未必能開花結果，脫單之路並不好走。

天秤 9.23~10.22

保持樂觀正向的思考，事情果然就能朝著自己想要的方式前進！本週天秤運勢就是會有漸入佳境的感覺，雖然還是會遇到一些比較不開心的事情，甚至各方面都有些小狀況發生，不過就是能有因禍得福的好事發生，此時也很適合多學學與主管、同學交心相處的技巧，不論是同學、老師都會非常願意幫忙你，讓你的好感度更高。

天蠍 10.23~11.22

最近的運勢表現似乎不如預期，有時期待愈高失望愈深，事與願違將成為最貼切的生活寫照。此時缺乏自信的你總覺得在表現上自己顯得差強人意，因而對自己的信心有些減損。再加上此時人際互動中不順遂，讓你對於各項活動興致大減。不過下週之後有些事情會有意料外的進展，帶給你一些新鮮的動力。

射手 11.23~12.21

似乎開啟了忙碌的開關，這週的射手經常處於公私事夾雜、來去匆匆的狀態，好像什麼事都擠在此時發生似的，也讓你有些疲於奔命，不過事情愈多愈能讓你渾身是勁，射手本來就是停不下來的星座，時時有事刺激著你，你反而越忙越開心，越忙越有成就感。這周身體上要特別注意生病感冒的狀況，一不小心就易有小感冒。

摩羯 12.22~1.19

婚緣宮內多了顆金星駐守，也意謂著摩羯開始有不同的轉變，最近的你可能出外工作、到處趴趴走的頻率增多，雖然適應環境對你來說並不容易，不過多元經營自己是必要的。而近期的摩羯愛情運勢精采可期，能認識與自己相契合的好友，也可能會遇到自己未來的另一半，不論是感情或友情都有機會雙贏。

水瓶 1.20~2.18

一向以理性著稱的水瓶，在金星引動下這週似乎更進入無慾無求境界，除了「忙」之外，會將任何事以「省」為最高宗旨。而這週你的財運不錯，會有一點偏財運，你會發覺好運之神似乎特別偏袒你。不過禍福相倚，得意之時也記得保持低調，收斂自己的態度太過張揚恐怕會引來許多妒嫉和眼紅。

雙魚 2.19~3.20

本周的雙魚座將會進入一段十分輕鬆的時光，職場上雖不至於有多令人注目的表現，但只要保持平日水準，就不太會出現太大的差錯。感情也平平順順，單身者雖然顯得有點動力不足，不過至少情緒上都能維持在最佳狀態。人際關係極好，很有長輩緣，多一點友善的笑容，對你未來感情的變化會有一大助力。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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