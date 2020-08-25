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Air Force1、NB327都進榜！最受歡迎的8雙情侶球鞋　讓你放閃無極限

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想物色一款球鞋當情人節禮物，感受與另一半穿上相同鞋款的愛戀情愫，同時向大家宣告兩人正在熱戀ING嗎！那不妨從2020最受歡迎的球鞋下手，幫大家整理出8雙不同風格的球鞋，包含個性、浪漫、甜美、繽紛，當然也有功能取向的球鞋選擇。

adidas Originals Superstar，NT$3,690

說到情侶鞋代表，那adidas Originals明星鞋款Superstar絕對能勇奪寶座，2020年adidas Originals將Superstar選為年度球鞋，不只推出限定色，並打造城市限定系列，讓球鞋迷們搶著收藏。最經典的莫過於金標款式，10個女孩當中應該就有6位入手過，而近期粉嫩的薰衣草紫也深得女孩喜愛。

adidas Originals ZX 2K Boost，NT$5,090-5,290

除了紅遍大街小巷的Superstar外，adidas Originals最新推出的ZX 2K Boost也是不錯的選擇，相較之下ZX 2K Boost偏向運動風格，也是ZX系列中的集大成之作，不僅保有經典元素，更首度加入adidas Originals引以為傲的Boost中底科技，加上一體成型的外觀，可是一雙兼具造型與功能性的球鞋。

New Balance NB373，NT$2,380

為迎接七夕情人節的到來，New Balance推出女孩專屬的鞋款NB373，選用麂皮拼接網布打造鞋面，並利用粉紅搭純白色調，襯托出情人節甜蜜又夢幻的氛圍。雖然這雙鞋款為女孩限定，不過另一半也可以挑選相似NB996來作搭配

New Balance NB327，NT$2,980

一推出就賣到缺貨的NB327，絕對是2020必入手球鞋之一，選用長麂皮材質拼接大膽前衛的繽紛色塊，完美體現復古美學，從年初推出至今，每推出一款新色就在最短時間內搶購一空，包含燕麥色、奶茶色、亮橘色、螢光綠等，下次進到店上看到有補貨，千萬別猶豫結帳就對了。

Nike Air Force 1，NT$3,800

自1982年以來，Nike Air Force 1始終在熱賣球鞋排行榜前幾名，不論是經典全白、黑色款，或是每季推出的限定色，都是鞋迷們的收藏目標。這款Air Force 107 LX，利用柔和的底色搭配搶眼的彩色線條，並使用再生材質打造鞋面，搭配鞋領襯墊，以及耐久泡棉橡膠鞋底，提供雙腳絕佳的舒適度，提供霧粉和嫩黃兩色。

Nike Air Zoom Double Stacked，NT$6,500

比起Air Force 1個性風，Nike夏季推出的Air Zoom Double Stacked鞋款，更適合喜愛運動的女孩，以專屬女性的細長楦頭為靈感，採用TPU Swoosh設計、透氣網布鞋面和半透明橡膠鞋底製成，提供足部舒適度和緩衝保護，此外，Nike也為不同穿搭風格推出不同配色，像是甜美的粉色系、率性的中性色等。

Under Armour HOVR Mega MVMNT，NT$4,980

為了七夕情人節而推出的HOVR Mega MVMNT休閒鞋款，出自Under Armour翻玩經典HOVR系列中，以百搭的黑、 白兩色為基底，透過鞋口的亮色幾何線條點綴，呈現繽紛夏季風格，在面料上，選用彈性網格透氣鞋面及鞋側扣帶，提供腳部支撐力與耐磨性，品牌同步推出男生款式，絕對是運動情侶檔的首選。

Puma X-Ray Game慢跑休閒鞋，NT$2,680

因為呸姐蔡依林、許光漢入主代言人行列，被粉絲們買到缺貨的Puma，也有一雙球鞋非常適合當成情侶鞋的選擇，從街機遊戲中汲取靈感而誕生的X-Ray Game球鞋，選用了糖果色的拼接配色，結合網眼、麂皮和合成皮革製成的鞋面，搭配EVA中底和橡膠外底，提供絕佳的緩衝效果，運動風格的球鞋外觀帶點俏皮感，更推出男生款的灰色，讓女孩們能和另一半穿上屬於你們的情侶球鞋。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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