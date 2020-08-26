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2020正熱可甜可鹹「男孩風短髮」　張鈞甯、陳庭妮都跟進

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炎炎夏日女神們紛紛剪去一頭長髮。張鈞甯、陳庭妮更是為了新戲換上小男孩風短髮造型，除了讓臉部與頸部線條更明顯，還十分顯年輕！

小男孩風短髮將髮尾打薄至耳朵周圍，適合三角形的臉型，可以修飾臉部與頸部線條，打造俐落的感覺又有回春效果。

張鈞甯

張鈞甯過去都以飄飄長髮造型給人成熟氣質的印象，這次他為了新戲《緝魂》一口氣剪去20公分的長髮，並搭配摩卡色調漸層，與以往深色長髮相比，更顯臉小與年輕。

陳庭妮

陳庭妮在換新髮型前，正是目前楊丞琳、林依晨剪去的「齊下巴短髮」。而他這次挑戰最短的小男孩風短髮，將髮尾打薄製造蓬鬆與隨性感，顯得青春又有精神。

劉寅娜

劉寅娜出道11年來皆以長髮形象聞名，在2020年初時也為了新節目《77億的愛情》將長髮剪去，變成耳下5公分的短髮。耳下5公分的髮型讓風格更多變，頭髮撥到耳後或綁公主頭都給人不同的韻味。

郭雪芙

郭雪芙去年為了電影《因為我喜歡你》將頭髮剪短。造型多變的他再剪短頭髮後整體五官更加立體，也給人幹練的風範。

說到小男孩風短髮，就讓人聯想到許多女星的經典造型都是大家熱愛仿效的範本，像是桂綸鎂、郭采潔、高俊熙、剛力彩芽等，以下讓我們一起看他們的短髮造型吧！

桂綸鎂

郭采潔

高俊熙

剛力彩芽

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 男孩風短髮
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