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萊恩粉絲準備包色！MACＸKAKAO FRIENDS聯名子彈唇膏終於來台　蛋黃色外殼超萌

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史上最犯規子彈唇膏！M·A·C X KAKAO FRIENDS推出限量聯名時尚專業唇膏，一上市就掀起韓國排隊搶購旋風，更造成全亞洲M·A·C官方IG私訊爆炸，現在這超萌口紅終於確定於2020年8月26日在台灣M·A·C官網搶先開賣、9月4日全台專櫃萌翻上市。

M.A.C X KAKAO FRIENDS

萊恩與他的好朋友屁桃、Neo、Frodo、Muzi躍上M·A·C經典「子彈唇膏」，聯名一共精選五支時髦美色，包含：全球熱賣色#Ruby Woo、亞洲戀愛色首選#See Sheer、潮派代表#Lady Danger，還有兩色限量回歸色#Lucky In Love、#To Luck!，通通換上超萌蛋黃色外殼。

▲手部試色，一共有五色

推薦色APEACH屁桃#SeeSheer

充滿戀愛的西柚粉色See Sheer換上屁桃外衣，甜美淘氣讓人見了就想親。

推薦色FRODO富家犬#LuckyInLove

限量回歸的玫瑰豆沙色，與FRODO聯手出擊，盡顯千金氣質。

RYAN萊恩#RubyWoo

M.A.C全球熱賣色Ruby Woo聯手人氣王萊恩，櫻桃正紅色一擦上就是吸讚保證。

MUZI醃蘿蔔#ToLuck!

限量回歸的煙燻玫瑰色，反差萌的大人感。

NEO藍貓#LadyDanger

時髦扛霸子NEO聯手潮派代表LadyDanger，明亮珊瑚紅怎麼擦都是全場指標。

官網獨家贈品化妝包

M.A.C X KAKAO FRIENDS聯名時尚專業唇膏將於2020/9/4在全台M.A.C專櫃開賣，但8/26中午12點會先於M·A·C官網搶先開賣，只要在官網購買全套五支唇膏，還可獲得KAKAO FRIENDS夏季限定防水化妝包一個（限量30個，送完為止，萊恩、屁桃款隨機出貨）讓M.A.C最經典的子彈唇膏與討喜又療癒的KAKAO FRIENDS陪伴大家度過一整個夏日。

M.A.C X KAKAO FRIENDS限量聯名時尚專業唇膏

色號：共5色
價錢：NT850
上市時間：2020/8/26中午12點M·A·C官網搶先開賣、2020/9/4全台櫃點上市

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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M.A.C X KAKAO FRIENDS限量聯名時尚專業唇膏終於來台灣！屁桃#SeeSheer、富家犬#LuckyInLove萌翻天

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, M.A.C, KAKAO FRIENDS, 聯名唇膏, 子彈唇膏
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