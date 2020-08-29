侯佩岑獨家零失誤選包法則　這3種包款女生一定要有

一向給人甜美、優雅形象的侯佩岑，從服裝、鞋履到包包的搭配，都是女孩們的取經對象，隨著秋冬腳步逐漸靠近，在挑選包包時有哪些地方需要注意，又該入手哪些包款才能時髦渡過今年秋冬呢！不妨從女神侯佩岑獨家選包技巧著手，讓你挑選到適合自己的包包：

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 下午 9:15 張貼

侯佩岑零失誤選包法則

1. 造型搶眼

作為常出席時尚活動的侯佩岑，在選擇包款時，她認為淑女包無疑是顆必備包款，其包款立體的造型，好比方形、長方形等幾何圖形，不僅相當百搭，其硬挺的設計，更可格外點綴，參加正式活動時，洋裝的穿搭，

2. 大收納空間

對於身為媽媽的侯佩岑而言，托特包是款實用性極高的入門款，不但能收納小朋友的東西，更可容納她個人的日常必需品，像是化妝包、錢包等，此外，托特包也是上班族女孩的好夥伴，包款空曠的空間，便於放置筆電和文件，除了方便上班攜帶，外出更是合適。

3.騰出雙手空間

想要時髦上街不狼狽，那雙手一定要騰出空間拿杯冰美式，兼具時尚感與實用性的鍊帶包，絕對是女生必須擁有的包包款式之一，不論是近年來廣受好評的透明果凍材質，或是充滿復古風格的小方包款，有的更多了手提把方便手拿，能滿足女孩們不同穿搭需求。

除了選包法則外，侯佩岑也分享春夏、秋冬的必備鞋款，像是春夏時分，她多選擇有跟的涼鞋，既可以拉長身材比例，又能為整體造型打造微正式感，然而，在秋冬季節，她覺得不能或缺的就是靴子，特別是踝靴、長靴等，不但百搭又極具造型感，輕鬆就能為秋冬穿搭增添亮點。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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