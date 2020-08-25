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「最佳好閨蜜」星座女Top 3！射手是配合度超高的開心果

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▲▼「最佳好閨蜜」星座女Top 3！。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

有句話說「朋友不用多，知心的幾個就夠了」，隨時都願意接你電話聽你抱怨吐苦水，願意陪你笑陪你瘋甚至陪你哭，在面對各種難關時互相扶持，這樣的「閨蜜」你遇到了嗎？如果還沒，找找你身邊是否有以下這3個星座，她們堪稱是國民閨蜜首選，能幫你提升顏值、分析事情，還掏心掏肺對你好，遇到了請好好珍惜！

▲▼「最佳好閨蜜」星座女Top 3！。（圖／翻攝unsplash）

處女座

很注重細節的處女座除了嘴上會有點碎碎念，實際上對在意的人很體貼，只要她認為你是值得珍惜、真心來往的人，就會很願意幫你做事、很好說話。而且頭腦清晰，分析事理能力很強的處女座，就算芝麻小事都能考慮周到，是猶如「智庫」一般的存在，能幫你事情分析好，還能給出實在又有用的建議。她們很容易感動，如果你對她好，她就會十倍、百倍對你好，所以如果你有個處女座閨蜜，請一定要好好珍惜！

▲▼「最佳好閨蜜」星座女Top 3！。（圖／翻攝unsplash）

射手座

射手座天性熱情活潑又坦率，加上良好的幽默感，常是群體中散播歡樂的擔當，所以許多人都很喜歡跟射手交朋友，每天都能過得很開心。尤其射手女對閨蜜的配合度和接受度很高，你耍白痴她能比你瘋癲，你心情不好她也會想辦法逗你笑，而且她們對朋友很大方，常動不動就請吃飯，看到什麼適合你的小東西就會買起來送你，她們不在意是否有回禮，只是因為她們想對你好。她們雖然脾氣急躁，但很少會跟閨蜜吵架，就算吵架也會很快就氣消，轉個頭就又拉你出去逛街吃飯，堪稱姐妹中的最佳開心果和氣氛營造者。

▲▼「最佳好閨蜜」星座女Top 3！。（圖／翻攝unsplash）

水瓶座

常給人特立獨行的水瓶座在穿著打扮上很有個人風格，尤其水瓶女品味好又有獨到眼光，不僅提升自己顏值、魅力，連帶周遭的好姐妹都會受益，逛街能幫你挑到適合的服裝，更能化身最佳攝影師，絕對認真找到你最美角度，拍瘦拍美才罷手，導致很多人會覺得水瓶女不只正，連閨蜜們也都是正妹。另外，雖然水瓶女的嘴巴有點賤，常常愛跟姐妹們抬槓，但其實她們對朋友是非常忠心的，要是你被欺負了或是遇到渣男傷透心，她們絕對會跳出來幫你打抱不平、手撕負心漢。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 閨蜜, 閨密, 朋友, 好姐妹, 社交, 人際, 處女, 射手, 水瓶
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