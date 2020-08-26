試・開箱／上市粉絲就4、5支狂收的「小鋼筆」　又出新色當然要買爆！

記者李薇／台北報導、攝影

開架唇彩很多人都是多色收起來，像是在2018年初登場的巴黎萊雅小鋼筆「持色印記空氣吻唇露」系列，上市之後就受到很多人喜歡，有些女孩更是4、5支都在收，因為顏色實在太美，質地也很厲害，最近品牌又推出全新的色系，絕對也是要秒殺起來。

這次新增的小鋼筆「持色印記空氣吻唇露」總共推出4款顏色，#147 微裸杏桃、#148 迷霧肉桂、#150 暖暮楓紅、#151 木醺野莓的顏色，其中暖暮楓紅是性感的咖啡土色調，塗抹起來超有個性，絕對是必收。

重點是質地也非常厲害，輕透感的水狀唇露，塗抹起來非常清爽，一點都不會有存在感，而且擁有絕佳的顯色度，大概可以呈現出一半的顏色，重點是也不容易沾杯，喝飲料、吃東西都可以維持完美色澤。

除了小鋼筆「持色印記空氣吻唇露」，MAYBELLINE的極綻色緞光絲柔霧光唇膏也是受到很多愛美女孩的歡迎，最近又推出全新6色，經過50種膚色2,500次測試，包準每種膚色的女孩都可以畫出白皙透亮的妝容。

在質地上有如乳霜的質感，塗抹開來飽和度滿分，可以呈現出顯色的妝容效果，難怪很多人也是多買幾支，加上只有360元的價格，當然多收幾色沒有問題，相當厲害，妝感簡直超越很多專櫃。