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破損電話、名錶珠寶都賣　富藝斯「一站式」網拍招新客

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▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於9月2日至14日呈現《INTERSECT》跨門類網上拍賣，品項包括藝術品、珠寶、名錶，Daniel Arsham《未來遺物系列全套》估價約720,000元。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年受疫情影響，國際拍賣行轉攻網路拍賣，獲得不少迴響，最大收穫是吸引新客上門，當中不少是年齡低於40歲的年輕客層，富藝斯（Phillips）繼5月推出的網上競投達9成成交率，創下往上專場史上最高總成交紀錄後，9月2日至14日再推跨領域的《INTERSECT》網上拍賣，品項涵蓋當代藝術品、珠寶與名錶，為藏家提供「一站式」收藏體驗。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲Banksy 2014年作品《氣球女孩》絲網印刷，估價約1,800,000元起。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲KAWS 2019年作品《張力》，估價約2,000,000元起。

《INTERSECT》網上拍賣由富藝斯亞洲團隊策畫，蒐羅逾110件精品，當中藝術品類都是當今炙手可熱的藝術家之作，包括首次上拍的KAWS一套10幅絲網版畫作品《張力》、Banksy最經典的《氣球女孩》，以及美國藝術家Daniel Arsham創作破損的電話、收音機、相機等9件作品《未來遺物系列全套》等。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲FP Journe與英國獵槍製造商Holland & Holland聯名錶（左）估價約1,000,000元，江詩丹頓「Malte Tonneau Tourbillon」型號3006陀飛輪錶估價約920,000元起。

逛完藝術品別急著關掉網頁，同場網拍中還跨領域呈現不同風格的名錶，經典優雅派有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、IWC等選擇，而熱愛前衛創新設計的錶迷，則鎖定Urwerk、MB&F等獨立製錶品牌的特殊款；同場還有估價約在百萬元起、設計簡約好搭的Graff、寶格麗（BVLGARI）等知名品牌珠寶，讓收藏家在一場網上專拍獲得滿足。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲Graff鑲嵌25.92克拉鑽石手鍊（左）估價約2,200,000元起，Graff鑲19.23克拉紅寶石鑽戒估價約1,120,000元起。

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關鍵字：

富藝斯, Kaws, Graff, 江詩丹頓
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