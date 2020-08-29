情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

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每一對情侶的相處模式不盡相同，有些人即便在一起很久依然相敬如賓，也有些小情侶是以日常的無禮嗆聲為樂趣，當然偶爾的「開玩笑」能帶起氣氛，但是開玩笑應該是要兩個人都覺得好笑才能構成一個「玩笑」，如果只有其中一方真心在譏笑，而另一方則是在強顏歡笑、獨自難過，時間一長，以下這些「玩笑」便很有可能成為關係結束的主因。

＃貶低對方身材、長相

不論是男生、女生，總會有對於自己身上感到較為自卑的部分，尤其是體重、女生胸部大小、男生身高⋯⋯最容易成為被調侃的話題，身為真正關心對方的另一半，是不會拿著別人的弱點處處找機會嘲笑的，更因為彼此是情侶關係，講出來的話才更傷人。

＃嘲笑對方的薪水

每個人喜歡做的事、工作的領域不同，薪資水準不能相提並論，但是要記得薪水多寡也從來不是能判定一個人成不成功的基準，如果因為自己的薪水比較高而常常以此嘲笑對方，總有一天會使人崩潰，成為分手的引爆點。

＃開前任的玩笑

很多人都喜歡拿男／女朋友的前任來開玩笑，這可說是大家的通病，一、兩次的互相調侃或許還能增加這段感情的堅定度，但是如果老是把「那你回去找前任好啦」、「反正你對前任比較好」⋯⋯這種話掛在嘴邊，會逐漸提升對方的心理壓力，不要凡事都想要跟前任比較，逼對方做出沒有實質意義的選擇。

＃批評對方的家人

「家家有本難念的經」，情侶之間的話題有時可能也會圍繞在抱怨彼此的家人上，但是抱怨歸抱怨，家人終究是家人，有時跟著對方罵一罵、發洩情緒就好，不需要時時拿出來批評，更不可以閒來無事便對對方家人品頭論足，畢竟家人的緣分比成為情侶還更深，沒有基本的尊重，未來不可能共組家庭。

＃貶低對方熱愛的事物

即使對方的興趣在你眼裡是「沒用的東西」，也要給予尊重並包容，身為情人應該要做的是試著理解、參與對方的生活，沒事就把別人喜歡的東西批評得一文不值，誰還會想要再繼續分享？如此一來，彼此只會越吵越兇。

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