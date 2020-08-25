敷面膜刺痛發癢代表太缺水？皮膚科醫師破解網路3大保養謠言

▲保養別跟著網路謠言亂亂做，小心美肌不成反而造成傷害。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導

在數位網路發達的現代，資訊傳遞、查找方便，但同時網上也常流傳許多謠言，其中不乏一些似是而非的保養秘訣或迷思。知名皮膚科醫師廖苑利就指出像是「敷面膜刺痛代表很缺水，所以要多敷」等網上常見的3大保養謠言，一一破解。

▲使用護膚品有刺痛發癢感，很大可能是因為肌膚屏障功能受損。(圖／翻攝IG@ahc.official）

Q：擦保養品或敷面膜時刺痛發癢，表示肌膚很缺水？



當然不是！廖醫師表示，如果塗抹保養品或敷面膜時肌膚有感覺刺痛發癢，但沒有出現其他過敏症狀，表示你的肌膚角質屏障功能不健全或受損，肌膚正處於容易受到刺激的狀態，這時候的保養重點是儘快修復肌膚屏障，像是可用一些專為敏感肌研發的溫和修復類產品，幫助提高肌膚的抵抗力。

▲護膚品質地跟所含營養成分沒有一定關係，是為不同膚質需求所設計。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



Q：保養品質地越濃稠表示所含營養越豐富？



這也是常見的保養品錯誤迷思之一，其實保養品有不同質地類型是為了滿足不同膚質的保濕護膚需求。廖醫師更以化妝水為例，像是知名「神仙水」質地水感清爽，但其所含的營養成分非常豐富；而有些質地比較豐潤的化妝水，可能只是添加了更多的補水物質，但其實功效很單一。

Q：油類護膚品更容易致痘？



一般來說，乾性肌膚更適合用油類保養，而油性肌膚和痘痘肌，本來就不太需要油質的滋潤，所以使用油類保養品是有可能致痘，尤其高溫炎熱的夏天更是如此。但也不是說所有油脂都這樣，有些植物油是具有平衡油脂的功效。

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