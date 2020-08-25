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底妝精緻度靠它！夏季「最強蜜粉」盤點，連頭皮也能用

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▲▼ 精緻度靠它！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲蜜粉能增加底妝持久、精緻度。（圖／品牌提供、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

看似平凡的蜜粉其實用處多，不只能當作完妝最後一道手續，幫助定妝，細緻粉末更能幫助提升肌膚明亮度，進一步達到油水平衡，除了能使用在臉上，也能當作油頭皮的急救法寶，幫助吸附多餘油脂，也能輕拍在唇上讓水感唇彩變霧感，CP值真的超高。

▲▼少了它可不行！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／品牌提供）

▲laura mercier 煥顏透明蜜粉，29g，蜜糖色，1,500元。

化妝師人手一盒的人氣透明蜜粉，推出低調的蜜桃底色，幫助打造肌膚溫暖、自然紅潤的光澤。

▲▼少了它可不行！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／品牌提供）
▲PAUL & JOE 糖瓷淨透隔離蜜粉餅，#01，1,570元。

含獨家香檳金秘密配方與透明亮澤複合粉末，能加強底妝的透明度和光澤感，同時平滑肌膚紋理，共推出明亮色和自然色可選擇。

▲▼少了它可不行！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／品牌提供）

▲NARUKO 茶樹輕透吸油蜜粉餅，5g，329元。

添加多重礦物粉末微粒，均勻貼合肌膚打造極輕盈、高遮瑕的素顏妝感，更能持續調控油光長效持妝。

▲▼少了它可不行！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／品牌提供）

▲ETUDE HOUSE 零孔慌持久控油蜜粉餅，9.5g，420元。

微型透明粉末，親膚不乾燥，礦物粉末能幫助吸附臉上多餘油脂，透明質地能幫助定妝、吸油，即便重複疊擦也沒有厚粉感。

▲▼少了它可不行！夏季「最強蜜粉」盤點 。（圖／品牌提供）

▲DHC 晶亮潤澤蜜粉，7g，780元

擁有高效毛孔遮瑕及皮脂吸附功能，讓妝容更加完美持久，配合多種美容保濕成分，上妝同時呵護肌膚，也可在保養的最後，當作晚安蜜粉來使用，維持肌膚的清透無瑕。

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關鍵字：

蜜粉, 完妝, 多用途, 定妝
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