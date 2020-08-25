獵男率100%！「看起來沒化妝，卻很漂亮」　心機綠茶妝揭密

▲顏色不要濃、細節要顧到是綠茶妝的精髓。（圖／翻攝自IG/iammaeng）

記者曾怡嘉 / 台北報導

七夕情人節身邊沒伴也別灰心，快學「無害綠茶妝」讓男生手到擒來！說實話男生真的看不懂女生的妝容，想要裝無辜，妝容越淡越好、細節越多越好，打造那種畫了全妝看起來卻像絕美素顏，這樣就成功了一半。

潤色飾底乳不可少

▲INTEGRATE 空氣飾底乳-棉花糖髮帶組，30g，299元。

濃妝豔抹會讓男生退避三舍，想要贏得心機必須做出「我的皮膚就是那麼好」的錯覺，想要畫出輕薄底妝，肌膚打底很重要，建議選擇有潤色效果的飾底乳打底，幫助均勻提亮膚色。簡單來說，沒血色肌膚挑粉色、泛紅肌膚挑綠色、蠟黃挑紫色，均勻膚色絕對是好印象第一步。

▲dejavu睫采分明立體睫毛膏，限定色－深棕，370元。

棕色眼妝製造溫柔感

和黑色比起，棕色看起來溫柔無殺傷力，也讓男生覺得比較好親近。快將慣用的黑色睫毛膏換成咖啡色，睫毛首重根根分明，一片濃黑會讓人覺得壓迫，一點都不無辜。眼影建議選擇接近眼皮的棕色，利用陰影製造大眼深邃感。

▲L'OCCITANE 果漾夾心潤色護唇膏，#02玫瑰裸粉，880元。

潤色美唇讓人好想親

即便是霧面唇彩很夯，男生最愛的還是水潤美唇，紅唇太誇張、粉唇太可愛，

最好是像天生的紅潤感，建議選擇潤色護唇膏，恰到好處的濃淡，讓人分不出原本唇色。若真的要擦唇膏，建議用點壓方式上妝，手指輕輕壓上的暈染超自然，記得將唇緣霧化，又帶有一絲清純性感。

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