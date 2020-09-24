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秋意・濃／早秋女星瘋「特殊染」　想持色切記先「養髮」

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▲▼早秋女星瘋「特殊染」掀流行 。（圖／翻攝自IG/楊丞琳、Jennie）

▲女星們嶄新的染髮造型處處有細節。（圖／翻攝自IG/rainie77、jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

即便還有些悶熱，但秋天已悄悄的邁進，有別於夏日的粉橘色、珊瑚橘或櫻桃粉髮色，近來女星們都勇於嘗試新染髮造型，不再只是千篇一律的單色或是外國人刷染，以往不常見的觸角染、雙層染和裸米染都成了主流。

說到女星染髮，就不得不提前陣子換上雙層髮色的楊丞琳，超時髦奶茶色×墨綠色，外層是淺奶茶色，內層則是墨綠色，隨意撥開的漸層更是美的不像話，據說超多女孩都衝到髮廊想要染和她一樣的顏色。

除了特殊染髮，好剪才負責人陳亭安也表示，高雅、內斂的鏡面棕也是秋冬主流，鏡面棕就是有著冷色反光、濃郁飽和的高級感髮色，這種深一度的髮色，讓受損髮也能顯現秀髮質感。

Christophe Robin分享染髮就是先讓毛鱗片張開，使染色劑滲入髮幹中附著、取代既有髮色；漂色則是更深入去除髮芯中原來的髮色，脫色後便於再覆蓋新色；而具有層次地漂淺部份或疊色染深，則是謂挑染。

它們都是透過鹼性染劑將髮絲外層的毛鱗片強制地張開，讓染料附著吃色，同時也帶走了髮絲中的蛋白質與脂質，脆弱的髮絲加上紫外線、造型熱傷害，甚至泳池中的化學氯劑都是讓染後難以持色的原因。

▲▼早秋女星瘋「特殊染」掀流行 。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 抗氧化護色髮膜，250ml，1,360元。

▲▼早秋女星瘋「特殊染」掀流行 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 花植結構重鍵精華，100ml ，1,350元。

AVEDA提出皮質層佔頭髮70%體積，是頭髮健康強韌及染髮持色力佳的最大關鍵，只要支援受損的頭髮鏈鍵，鞏固結構內的角蛋白纖維束，不讓胺基酸流失，秀髮強韌了，頭髮持色度也提升。

▲▼ 早秋女星瘋「特殊染」掀流行 。（圖／Unsplash）

▲長時間陽光曝曬也是掉色原因。（圖／Unsplash）

除了染髮前先養髮能降低掉色狀況，染髮後記得2天後再洗頭，幫助色素穩定，儘量避開游泳、泡溫泉、高溫下的曝曬，持續使用一個月護色效果的洗護產品，都能幫助染後持色率大大提升。

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關鍵字：

染後, 染髮, 早秋, 養護, 女星, 特殊染, 秋意濃
fashion.net

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