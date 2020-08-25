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持色唇彩太難卸？Romand創辦人「無刺激卸妝法」3步驟潔淨還能去死皮

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▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

▲唇彩的著色力越來越好，一整天下來容易染唇、卡在死皮上難以卸乾淨。（圖／翻攝IG@romandyou）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝youtube@Saerom Min개코의 오픈스튜디오

近年來不僅底妝強調持妝度，連唇彩的持妝力都越來越強，尤其是染唇液、唇釉這類型唇彩，還有染唇效果，上妝時間一長更是難卸，色彩猶如染進唇部肌膚裡，就算在卸妝時用力的擦拭嘴巴，也不一定能卸乾淨，還會讓傷害嘴唇肌膚、造成疼痛，甚至引起唇炎。

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

針對讓女孩又愛又恨的超持妝唇彩到底該如何卸除乾淨，南韓知名美妝部落客、同時也是近年來在網上大受歡迎的美妝品牌「Romand」創辦人—SAEROM閔賽綸，曾拍影片分享自己「無刺激卸唇妝」的私房秘訣，只要簡單3步驟就能不刺激地卸除超持妝唇彩，同時還能去除死皮，讓嘴唇恢復潔淨又柔嫩的狀態。

閔賽綸解釋，唇彩會殘留在嘴唇的表層肌膚上，當死皮脫落時，唇彩自然也就會脫落。所以首先需要準備唇部磨砂產品，如果手邊沒有，也可以利用罐裝潤唇膏代替並運用相同方法，但效果會稍微差一點或需要停留更長的時間。

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

Step 1：用眼唇專用卸妝液基本卸除唇妝後，取唇部磨砂膏厚塗一層在唇上，使用的量要能完整覆蓋整個嘴唇，用量過少效果會不夠好。

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

Step 2：塗完後，像是微笑一樣讓嘴角向兩邊拉開，再用手指輕揉磨砂膏按摩整個唇部，大概按摩一兩分鐘。拉開嘴唇是為了伸展開唇部肌膚，讓唇部紋路變得平整，更能徹底清除卡在唇紋裡的唇彩和死皮。

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

▲▼Romand創辦人3步驟卸除超持妝唇彩。（圖／翻攝ＩＧ、youtube）

Step 3：按摩完不要急著直接擦掉，讓磨砂膏先在唇上多停留一會，讓磨砂膏裡的保養成分更充分地滋潤嘴唇，能更好地去除殘妝，也降低刺激感。通常這時候她會先卸眼妝和全臉，等待整張臉都卸完後再擦掉磨砂膏，擦的時候就能發現，殘留的唇彩和起屑死皮都徹底地被清除了。

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