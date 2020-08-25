蔡詩芸當導演甜蜜合體王陽明！穿「訂製豆豆鞋」大玩變裝秀

▲蔡詩芸親自操刀My Gommino 訂製豆豆鞋系列影片拍攝，與老公王陽明甜蜜放閃 。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

王陽明、蔡詩芸夫妻檔每每在IG上PO出閃文都引發熱議，近期兩人為義大利精品品牌 TOD’S 經典 My Gommino 訂製豆豆鞋系列拍攝形象大片，然而短片不僅是蔡詩芸親自著手拍攝細節、配樂，兩人罕見換上復古秋冬造型也讓粉絲大呼驚艷。

▲王陽明與蔡詩芸合體演繹My Gommino 訂製豆豆鞋系列 。（圖／品牌提供）

王陽明與蔡詩芸總愛合體拍攝逗趣影片已成放閃日常，近期親自演繹TOD’S 經典 My Gommino 訂製豆豆鞋系列，影片中蔡詩芸宛如霸氣女王，運用品牌 iPad 挑選各式材質、顏色、飾釦之豆豆鞋款，老公王陽明則是乖巧坐在一旁，展現兩人好感情。而影片透過後製剪接、虛擬實境整合，短片更由蔡詩芸親自操刀腳本、拍攝細節、配樂、後製等過程，無意間流露強大的導演能力。

▲王陽明以秋冬男裝搭配灰色繫帶豆豆鞋，NT$19,100；蔡詩芸則腳踩粉色繫帶豆豆鞋呼應，NT$17,400。（圖／品牌提供）

兩人在此次拍攝中也換上秋冬系列單品，王陽明以秋冬男裝搭配灰色繫帶豆豆鞋，蔡詩芸則腳踩粉色繫帶豆豆鞋，更綁起俐落高馬尾搭配深色「中毒唇妝」，絲毫不減女星氣場。此次品牌 My Gommino 訂製系列，從鞋面皮革、鞋履飾釦、鞋底豆豆顏色、壓印英文名字等都能隨意選擇，細節縫線更多達 17 種，提供個人化的專屬豆豆鞋款，出門再也不撞鞋。

在 Instagram 查看這則貼文 DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 上午 3:58 張貼

▲7月蔡詩芸產後首次合體王陽明，是為加拿大運動服飾品牌lululemon站台。

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