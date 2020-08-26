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藤原浩Chuck 70終於要開賣！Converse再度攜手FOG重塑經典潮鞋

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記者王則絲／台北報導

MONCLER在今年秋冬的「Moncler Genius」計畫中，第三度與日本潮流教父藤原浩展開合作，除了先前邀請王陽明、蔡詩芸示範的服裝系列之外，以Converse經典鞋款作為設計畫布的「7 Moncler Fragment X Converse Chuck 70」為最受矚目的單品之一，超帥氣的簡約黑白風格，終於要在9月1日正式上架。與此同時，Converse也宣布將攜手Fear of God ESSENTIALS復刻推出「Skidgrip」經典鞋款。

▲Converse新聯名。（圖／品牌提供）

▲7 Moncler Fragment X Converse Chuck 70。（圖／品牌提供，以下同）

由MONCLER的Moncler Genius（天才計畫）提供創作舞台，今年秋冬邀請到藤原浩來恣意發揮，創造了「7 Moncler Fragment」聯名系列，其中在鞋款方面更加入了Converse的助攻，三方的合作下，這雙全新的「7 Moncler Fragment X Converse Chuck 70」鞋款重磅誕生。

▲Converse新聯名。（圖／品牌提供）

藤原浩在本次鞋款設計上，同樣以簡單的黑白色調貫穿，呼應「Moncler Fragment」的整體系列氛圍，純黑鞋面採用對比白色車縫線；白色鞋面則以醒目的黑邊勾勒，對比拼接的手法帶來視覺衝擊，當然也少不了許多小習節，包括鞋後跟處印有MONCLER LOGO和Fragment的「閃電」標誌，側邊的矩形圖案、鞋標也都藏巧思。此系列鞋款將於9月1日正式上架MONCLER指定店舖，9月3日起則在Converse指定專賣店、官網發售。

▲Converse新聯名。（圖／品牌提供）

▲7 Moncler Fragment + Converse Chuck 70共推出黑、白兩色，NT$ 4,380。

Converse近期則是再度攜手Fear of God主理人Jerry Lorenzo，改造經典鞋款「Skidgrip」。此次合作有別於FOG以往的極簡風格，鞋面上採用了豐富的色彩搭配，選用大膽的復古鞋面印花圖案，同時加入現代感的設計語言，相當有新鮮感。

對此次與 Converse 的合作，Jerry 表示：「選擇 Converse Skidgrip 是因為它是我兒時就喜歡的鞋子。我們的目標是讓這個曾經可能被忽視的鞋型變得煥然一新，展現新的生機。」 未來還可能有更多高筒和低筒的 Skidgrip 鞋款陸續推出，全新的Converse X FOG Skidgrip將於8／30正式上架。

▲Converse新聯名。（圖／品牌提供）

▲Converse新聯名。（圖／品牌提供）

▲Converse x Fear of God Skidgrip，NT＄3,980。（圖／品牌提供）

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