最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

▲網友公認顏值擔當星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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對於許多外貌協會而言，「顏值」是認識初期的一大考量重點，不光是愛情方面就連事業或是生活中，只要遇到了賞心悅目的臉蛋，就總是無往不利，結合星座角度來觀察，以下3大星座又堪稱是「極品顏值擔當」，最容易出帥哥與美女的星座非他們莫屬！

Top 3 天秤座

天秤座天生擁有一種獨特氣質，很容易吸引周圍的人靠近，當然，之所以會成為團體中的顏值擔當還有一個理由，那就是非常好相處，總是給周圍的人帶來正能量，不分年齡都會喜歡和天秤在一起，無意中成為了一個群體中的C位，當領導潛力與顏值共存卻又低調，這就是天秤最大的優點了。

Top 2 處女座

處女座完全就像是漫畫中走出來的角色，周圍只要有處女好友就會發現，事業與生活上都一絲不苟，學什麼像什麼，根本沒有他們做不到的事情，極度完美的人格吸引許多人圍繞，但處女座偏偏很難追，不輕易降低自己的身價，寧缺毋濫的特質為自己加分不少。

Top 1 雙子座

雙子座無論個性或是外貌都是最鮮明的存在，習慣成為團體中心的他們，哪怕到了一個陌生環境，也會發揮自己的最大優勢，那就是社交能力，很少有人能不被雙子的口才擄獲，並且雙子很注意自己的形象，基本上沒看過他們出糗，其實是雙子總把辛苦放在不為人知的地方，即使光鮮亮麗只是保護色，卻讓大家對他們的帥氣、美麗印象深刻。

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