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男神許光漢搶穿未上市帽T竟撞衫「女神」　柯佳嬿復刻徐睿知弱在這點

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記者王蓁蓁 / 台北報導

紅遍兩岸以及日韓的《想見你》CP許光漢、柯佳嬿終於再度同框，兩人以Celine服裝加牛仔褲的情侶穿搭現身，更巧的是兩人竟然都撞衫了，穿上Celine帽T的許光漢，簡單搭配也帥氣逼人，但早在前幾天女神卡卡就在IG上po出粉色同款 ; 柯佳嬿身上的真絲綢緞外套加上衣，更是與熱播韓劇《精神病》女主角徐睿知的結局穿搭一模一樣。

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲《想見你》CP許光漢、柯佳嬿以以Celine服裝加牛仔褲的情侶穿搭再度同框。


許光漢因主演燒腦穿越劇《想見你》人氣暴漲，成功收服了一票「許太太」，不只登上各大雜誌封面，也接下了不少廣告代言，甚至受邀擔任湖南衛視《快樂大本營》嘉賓，《想見你》座談會上，許光漢搶先穿了還未上市的Celine連帽衫搭牛仔褲與小白鞋，完美演繹暖男「國民男友」穿搭，雖論速度略輸女神卡卡，但帥氣臉龐卻更勝一籌。

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲許光漢、Lady Gaga撞衫還未上市的Celine秋冬系列帽T。

相較於許光漢身上較常見的白色帽T，女神卡卡身上的馬卡龍紛色帽T一po出就被網友問翻，引來討論：「完全就是少女的顏色」、「馬卡紛好時髦」、「還好許光漢有顏值」。

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲許光漢穿Celine帽T，很有鄰家男孩的親切感。

同樣是戲劇女神，徐睿知以優雅的米色綢緞刺繡外套搭配簡單的襯衫、牛仔褲，為《精神病》結局劃下完美句點，柯佳嬿出席活動著用同樣穿搭，相較於身高169公分、擁有幾乎專業模特兒身材的徐睿知，身高只有165公分的柯佳嬿，同款外套與牛仔褲稍顯寬鬆不合，並未成功拉長比例，在這一回合撞衫，小輸徐睿知。

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲柯佳嬿穿Celine真絲綢緞刺繡獵裝外套，NT $120,000 ; 棉細亞麻布褶飾上衣，NT53,000 ; 經典直筒牛仔褲NT $ 24,500。

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲男神許光漢搶穿未上市帽T撞衫女神卡卡勝出　柯佳嬿復刻徐睿知差在這個點。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲徐睿知穿Celine真絲綢緞刺繡獵裝外套，NT $120,000 ; 棉細亞麻布褶飾上衣，NT53,000。（圖／翻攝TVN）

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