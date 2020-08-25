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福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko

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記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Prospex專業運動系列潛水錶問世55周年，今特別邀桌球好手江宏傑站台，宣傳復刻錶款與近日大熱門的潛水錶，適逢七夕情人節，他對送老婆福原愛的禮物口風很緊，倒是不吝惜讚美老婆帶領他進入腕錶與時尚的世界，他笑稱：「我慢慢要追上她的時尚指數了，談戀愛時只會穿運動服，（約會）看小愛穿很正式，我壓力真的挺大的，她看上我應該是真愛！」

▲▼江宏傑 Seiko活動 。（圖／公關照）

▲江宏傑由老婆福原愛引進腕錶世界，收藏10只錶中有3只是Seiko。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼江宏傑 Seiko活動 。（圖／公關照）

▲江宏傑佩戴Seiko Prospex 1970復刻現代錶款鍊帶款。

福原愛婚後更是江宏傑的時尚導師，鼓勵他買錶搭配服裝，10只收藏中有3款是Seiko，雖然兩人尚未擁有對錶，但生日、情人節等重要節日一定一起度過，江宏傑自招不是浪漫好手，但禮數不會少。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex1970復刻現代錶款SPB153J1是近日熱賣款，37,000元。

今江宏傑佩戴的錶款為Seiko Prospex 1970復刻現代鍊帶錶，另一夯款是綠色面盤與錶圈錶款，兩者圓潤的鮑魚殼是一大特色，被錶迷暱稱為「海龜」；品牌同時復刻1965年第一只日本國產潛水錶、1968年日本第一只36000轉潛水錶、1975年世上首款採用保護外圈與鈦材質的600m潛水錶，3款均以Seiko具抗腐蝕防鏽特色的白鋼打造，限量發行已幾乎售罄。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex復刻版腕錶（左起）SLA039J1腕錶220,000元，SLA037J1腕錶198,000元，SLA041J1腕錶148,000元。

與海洋連結深刻的雅典錶（Ulysse Nardin）也以潛水錶為主力，進一步與全球最具挑戰性的遠洋帆船賽項目Vendée Globe合作，贊助選手橫渡大西洋和南太平洋，獨自在海域航行40,075公里，品牌特別以選手經過的3個地點為名發布潛水錶，分別是潛水系列DIVER X 腕錶合恩角、尼莫點與南極洲。

▲▼雅典表 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER X腕錶南極洲款，294,200元。（圖／雅典錶提供）
 

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關鍵字：

江宏傑, 福原愛, Seiko, Ulysse Nardin, 雅典表
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