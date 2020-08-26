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地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元　減油80%輕鬆變瘦

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記者李薇／綜合報導

氣炸鍋絕對是近年廚房必備的用具，「減油」是一大理由，吃薯條、炸雞完全沒有罪惡感，而且不需要害怕炎熱的夏天在廚房打轉，準備好食材、按下按鍵，輕輕鬆鬆就可以完成好吃的料理，就算是零廚藝也可以變大師級，因此越來越多人對氣炸鍋動心。

▲her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，輸入hercp202，還可以再折202元。點我購買

購物網站「Her和她」推出鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10,780元、特價2,890元，並贈送氣炸鍋配件及炒鍋、料理刀，輸入hercp202，還可以再折202元，買下感覺相當爽快。鍋寶氣炸鍋之所以會爆紅，最重要的就是採用內建新一代TURBO氣旋對流科技，以強勁風扇加速鍋內熱氣旋對流，讓食物均勻受熱，烘烤快速，不需要用太多油，就可以製作出健康無油的料理，少了負擔的同時，照樣滿足味蕾。

▲氣炸鍋,鍋寶,煮飯,生活,Her和她,Her。（圖／Pexels）

▲好廚藝需要好工具。（圖／Pexels）

不只是少油的健康料理符合現代人的生活方式，更重要的是一機就可以煮出各式料理，例如牛排、薯條、雞塊、海鮮、蛋糕、披薩、烤魚等等，不用盯著鍋子或烤箱，僅需放入食材、設定好，就可以輕鬆製作出令人垂涎的美食。

▲氣炸鍋,鍋寶,煮飯,生活,Her和她,Her。（圖／Pexels）

▲氣炸鍋製作蛋糕也不成問題。（圖／Pexels）

大熱天要進廚房，對很多人來說真的是相當痛苦，每次煮完飯就像是打了二次世界大戰，不但滿臉汗水、身上也都是油煙味，氣炸鍋沒有油煙、不用顧著鍋爐，因此絲毫不費力就可以完成美食。

購物平台「Her和她」推出鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10,780元、特價2,890元，輸入hercp202，還可以再折202元，還送氣炸鍋配件及炒鍋、料理刀，價格划算，絕對值得出手。

▲Her氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，輸入hercp202，還可以再折202元。點我購買

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關鍵字：

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