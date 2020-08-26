地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元　減油80%輕鬆變瘦

記者李薇／綜合報導

氣炸鍋絕對是近年廚房必備的用具，「減油」是一大理由，吃薯條、炸雞完全沒有罪惡感，而且不需要害怕炎熱的夏天在廚房打轉，準備好食材、按下按鍵，輕輕鬆鬆就可以完成好吃的料理，就算是零廚藝也可以變大師級，因此越來越多人對氣炸鍋動心。

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，輸入hercp202，還可以再折202元。點我購買。

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▲好廚藝需要好工具。（圖／Pexels）



不只是少油的健康料理符合現代人的生活方式，更重要的是一機就可以煮出各式料理，例如牛排、薯條、雞塊、海鮮、蛋糕、披薩、烤魚等等，不用盯著鍋子或烤箱，僅需放入食材、設定好，就可以輕鬆製作出令人垂涎的美食。

▲氣炸鍋製作蛋糕也不成問題。（圖／Pexels）



大熱天要進廚房，對很多人來說真的是相當痛苦，每次煮完飯就像是打了二次世界大戰，不但滿臉汗水、身上也都是油煙味，氣炸鍋沒有油煙、不用顧著鍋爐，因此絲毫不費力就可以完成美食。

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