對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏

有時他覺得跟妳很合，但妳心裡卻說不出跟他在一起多麽不對勁，有的星座組合怎樣就是怪，或是其中一方怎樣都擦不出火花，別懷疑這樣的配對，無論職場或愛情，都最好保持適當距離！

妳可以參考自己或對方的上升，太陽，若要看愛情面的星座組合，金星和上升都可列入參考。

處女座vs. 牡羊座

相愛相殺組

這個組合其實是很多伴侶、夫妻的組合，但這樣的組合，有點像是來做功課的，兩人相處久了，處女的批判與要求完美特性，就會開始被牡羊撩起來，牡羊總是衝動行事，會像個孩子般，先做了再說，或是別人怎麼對牡羊，牡羊也容易不加思索的衝回去，這對處女來說，是非常愚蠢的行為，如果要相處長久，對處女來說非常折騰，因此就演變成，牡羊一直渴望從處女眼中獲得成就感，處女卻愈來愈厭惡，但卻容易分不開的相愛相殺組合。

雙子座 vs. 摩羯座

乾到一個不行組

雙子非常喜歡一起互動、或是兩人可以像朋友般暢談，共同從事許多活動，但摩羯是非常以工作為主的星座，摩羯愈是想要安定，工作就會愈密集，想逃避內心某些事情，也用工作來掩飾，工作是摩羯最好的避風港，但這對雙子來說，這樣的感情真是乾到一個不行，只有工作讓雙子一看到摩羯就乾涸了，加上摩羯過度嚴肅的性格，讓多變靈活，喜歡有品味生活的雙子，很難激起熱情，因此這樣的組合，要不就是快點步入婚姻，因為責任才比較不容易分開，不然交往沒多久就分手了。

水瓶座 vs. 處女座

沒尊重空間組

水瓶座只要卯起來做事，基本上是不停在發揮想像力和不斷超越原本規範的特質，但處女座可不是這麼想的，他認為做任何事，都要有成本概念，可以投資的前提是這件事情是可回收，需要回本的，如果無利可圖，那怎麼可能投資呢？但水瓶的實驗精神，會徹底顛覆處女座這條底線，那麼處女就會開始挑三揀四，水瓶座就開始搞消失，說穿了，這樣的組合缺少了包容和尊重空間，但以上這些若願意磨合，將有極大的共同成就展現，只是較少見。

巨蟹座 vs. 射手座

對承諾度的標準太不一組

巨蟹座只要投入一份工作，就如同對家一樣的重視承諾，因此他們通常都會在一份工座上持續非常的久，若還找不到方向的巨蟹是很痛苦的，可是射手不一樣，在一份工作上覺得有過不了的瓶頸或是不開心一段時間之後，掙扎一段時間，就會離去，他們不會在不喜悅的事物上，下無謂的承諾，但這卻容易踩到巨蟹的地雷，覺得射手說變就變，要離開就離開，這樣不當一回事的態度，會讓巨蟹記非常非常久。

天蠍座 vs. 金牛座

感覺受到踐踏組

天蠍骨子裡非常重感情，在做一事情前，會有周全的考量，外表冷漠只是一層面具，但金牛不一樣，一根腸子通到底；身為土象能量的金牛，以實際為主，覺得這件事上得不到好處或回應，就不想繼續，讓天蠍感到非常現實，因此在遇到金牛時，就不想有太多反應，但金牛往往不知道發生什麼事，還一副自己最對的樣子，讓天蠍更是無言以對，因此通常在聚會上遇到，聊沒幾句就解散了。

獅子座 vs. 天秤座

各有各的形象組

獅子在某個層面，其實很欣賞天秤座待人處事，凡事都求個圓，但獅子內在有個很絕對又霸道的性格，愛與不愛非常分明，看到天秤什麼都說好，明明心裡不喜歡，嘴上卻說沒事，一開始獅子還覺得這個天秤很好相處，很有趣，但愈是相處，就愈不喜歡這樣的模糊性格，因此在歡樂場合遇到就亂聊幾句，但無法私底下一直相處下去，獅子害怕天秤對他的好，是不是也是種場面，獅子要的那種絕對忠誠與信任，在與天秤相處上反而保持適當距離。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

2020下半年幸福守則！一句話點出12星座必遵守的愛情忠告：處女別猜心、天蠍別被動！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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