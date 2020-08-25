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38歲宋慧喬肌膚零細紋又有光澤　用的保養品竟比黃金還貴

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記者李薇／台北報導

安瓶很多人都是在要結婚的時候才聽過它，但其實今年冬天正流行使用安瓶保養，透過高濃縮的精華成分幫助肌膚立刻補充所流失的營養，重現年輕緊緻，雪花秀在9月也推出全新的滋陰生人蔘縮時修護安瓶，不但可以幫助肌膚逆肌齡，更是受到宋慧喬愛用，難怪38歲的她臉上肌膚照樣細嫩如昔。

▲雪花秀,宋慧喬,保養,蘭蔻,LANCOME,安瓶,。（圖／記者李薇攝、Kyo1122 IG、品牌提供） 

▲宋慧喬即使38歲，肌膚照樣很彈潤。（圖／Kyo1122 IG）

雪花秀全新推出的滋陰生人蔘縮時修護安瓶，從1000公斤的珍貴高麗蔘中，嚴格精選出1克的稀有活性人蔘皂甘，濃縮成6000倍珍稀精華，比黃金還要貴的成分，添加進修護安瓶之中，不僅如此，還加入了採週期只有一週的珍貴人蔘果，能夠擁有絕佳的抗老活性，幫助肌膚重現緊緻彈性。

 ▲雪花秀,宋慧喬,保養,蘭蔻,LANCOME,安瓶,。（圖／記者李薇攝、Kyo1122 IG、品牌提供）

▲宋慧喬愛用的雪花秀安瓶。（圖／記者李薇攝、Kyo1122 IG）

不僅成分珍稀，更重要的是採用雙劑型安瓶的包裝，將濃度最高的活性成分新鮮的風在安瓶裡面，使用的時候才旋轉開，跟精華成分完整混合，以確保活性在最佳狀態，輕盈的精華質地一塗抹到肌膚就立刻吸收，能夠延緩老化以及滋潤保濕。

▲雪花秀,宋慧喬,保養,蘭蔻,LANCOME,安瓶,。（圖／記者李薇攝、Kyo1122 IG、品牌提供） 

▲雪花秀滋陰生人蔘縮時修護安瓶，20ml、售價4380元。（圖／記者李薇攝）

蘭蔻（LANCOME）在日前也推出全新的絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，以頂尖保養亮相的單品，當然成分上相當厲害，揉合頂級抗老成分「三重神經醯胺」與「微米雙活粹質地」，創作出每1滴皆非凡的超濃縮精華安瓶。

 ▲雪花秀,宋慧喬,保養,蘭蔻,LANCOME,安瓶,。（圖／記者李薇攝、Kyo1122 IG、品牌提供）

▲蘭蔻絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，12ml、售價6,500元。（圖／品牌提供）

不僅如此，搭配全新真空滴管設計，可完美封存安瓶中珍貴成分的活性，並於首度啟用時透過均勻搖晃瓶身，激活最新鮮強大的美膚能量，首創獨家「3:1微米雙活粹質地」，下層保存活性因子的水相精華與上層高精純植萃精油，以3:1的絕妙比例在安瓶中並存。

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關鍵字：

雪花秀, 宋慧喬, 保養, 蘭蔻, LANCOME, 安瓶
fashion.net

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