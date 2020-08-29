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37歲陳妍希曬清涼辣照直接瘦一圈　公開易胖體質飲食清單，吃出平坦小腹

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小龍女陳妍希曾因圓潤的臉蛋和粗壯的大腿成為眾人調侃的對象，之後瘦身成功的她不僅瘦成V字臉，性感的鎖骨清晰可見，近照也看得出過去的肉感腿變成了又細又直的「鉛筆腿」，成功瘦身後的她不僅體型上縮了一圈，臉蛋也變得精緻立體許多，讓人驚呼連連好奇她到底如何在短時間內成功瘦身！

自從和陳曉結婚，生了兒子小星星後， 陳妍希就鮮少出現再螢光幕前，而最近過37歲生日的她，則是大方的PO了自己的中空照，並許願說：生日願望除了希望大家都平安之外，就是希望能回到這個時候到體重了，請大家祝我願望成功！

不過照片中的陳妍希穿上運動背心，露出大半截平坦小腹，極細的腰圍、深刻的馬甲線都清晰可見，更有粉絲大呼：妳不是一直都那麼瘦嗎～

自爆為易胖體質的陳妍希，其實在減肥上做足了努力，很扎實的落實這些項目才逐漸擁有現在的佼好身材。世上沒有胖女人只有懶女人，快把屁股移開椅子吧！跟著COSMO Angel一起來看看她有什麼瘦身秘訣！

停止重口味飲食 少油少鹽是王道

陳妍希說自己從前很愛吃重口味的台灣小吃如蚵仔煎滷肉飯，自從開始戒斷這些重口味飲食後，驚訝的發現原本嚴重的水腫有大幅度的改善，少油少鹽的飲食習慣也讓瘦身的過程變得順利很多。

多吃新鮮蔬菜

蔬菜含有豐富的維生素而且低熱量，能加速新陳代謝，讓肥肉不易堆積在體內。陳妍希透露自己在減肥時最常吃的蔬菜就是綠色花椰菜，有非常好的瘦身和美白效果，是女生養顏美容的最佳夥伴。

多喝水準沒錯

陳妍希每天喝大量的白開水來加速代謝，感到飢餓的時候可以喝杯蜂蜜水或是檸檬水，喝完就不會想要一直吃東西了。早上起床時最好能以一杯溫熱的開水來開啟一天，它能降低血液粘度讓你整天神清氣爽，還能讓廢物溶解在尿液或汗腋中排出。

把罪惡的甜甜圈換成健康水果

如果難以抵抗下午茶和宵夜的罪惡誘惑，那就把原本高熱量的甜食或麵包改成水果吧！在減肥時，陳妍希常常攝取奇異果，葡萄柚或是木瓜等有消脂效果的水果，既可以止飢又能瘦身。

控制澱粉攝取量

不是叫妳不能吃任何澱粉類，不過澱粉真的是最容易致胖的食物種類（尤其是下身），所以必須控制每天的攝入量，尤其到了晚上盡量不要碰米飯麵或是麵包類食品。宵夜和晚餐攝取大量澱粉絕對是減肥的大忌。

海帶湯、紅豆水消水腫

除了眾所皆知的消腫神器紅豆水，海帶能避免脂肪累積在心血管和腸壁上，有效的加速代謝並消除水腫，修飾曲線。陳妍希表示晚餐喝一碗海帶湯可以產生飽足感，是很實用的小訣竅。

重要場合前可以來個小小斷食

陳妍希說有時後拍照前一天自己會飲用蜂蜜水進行短暫的斷食，這樣一來隔天就可以擁有平坦的小腹，對在意小腹的Angels們非常有效喔！

做瑜伽

雖然生活忙碌還是要想辦法抽出時間來運動！陳妍希說自己做完瑜伽後，整個人不但精神變好，全身也會感到輕盈許多。瑜伽可以調節內分泌系統，有效地減肥且持久不易反彈。

敲膽經

這可以解決大家最在意的下半身肥胖，每天在大腿外側的四個穴位點，用力敲打，左右大腿各五十次，也就是左右各兩百下。由於大腿肌肉和脂肪較厚，敲打時可以用力一點。這個運動能刺激膽經，強迫膽汁分泌，進而讓妳的大腿不容易累積大量脂肪，瘦身效果非常好！

睡前抬腿

再怎麼沒時間，睡前一定要記得將雙腿靠在牆上進行抬腿伸展，這個動作能促進坐了整天的腿部循環，不讓廢物和血液累積在下半身，隔天起床會明顯感受到腿部的輕盈感喔！

大腿按摩

記得在洗完澡後擦上乳液揉捏按摩大腿，擊破頑固的大腿脂肪，才能有效地進行後續的瘦身運動。

文／柯夢波丹　圖／Instagram@yanxi531

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 陳妍希, 瘦身, 易胖體質, 飲食
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