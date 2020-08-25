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Dior 25億珠寶登台　珍珠當顏料玩暈染

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▲Dior在台最大規模珠寶展登場，展出25億元作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Dior歷來在台最大珠寶暨腕錶展，即日起至27日於台北登場，匯集珠寶創意總監Victoire de Castellane 20多年的設計精華，展出逾280件總值約25億元的作品，亮點是尚未再巴黎發表、率先於亞洲曝光的Tie & Dior系列，由紮染藝術發想，大玩繽紛色階遊戲，一款鑲嵌 4.61克拉橢圓型切割莫三比克紅寶石與美鑽的項鍊，以55,000,000元價格站穩最高價寶座。

▲▼ Dior 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒展示Dior全新Tie & Dior高級珠寶系列。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Dior 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲此次珠寶展最高價的Tie & Dior項鍊，鑲嵌 4.61克拉橢圓型切割莫三比克紅寶石與美鑽，約55,000,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

Tie & Dior系列珠寶的每一顆顏色不同的珍珠，就像每滴落下的顏料在織物上暈開，不僅產生各種型態，也漸變出迷人色彩，因此讓圓型、橢圓型、梨型及欖尖型寶石構成不對稱的幾何圖案，寶石的選用上也大膽，展現粉紅色至白色、綠色至灰色、黃與橙色等漸層色調。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲紮染藝術催生Dior全新Tie & Dior高級珠寶系列。（圖／Thomas Lohr攝）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）
▲Dior Tie & Dior 胭脂紅寶石鑽石手環（左）28,000,000元，Tie & Dior 粉紅藍寶石白色珍珠項鍊13,500,000元。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Tie & Dior春綠色祖母綠不對稱耳環（左）23,000,000元，銀荊黃黃鑽不對稱耳環17,500,000元。

有別於Tie & Dior系列非具象的設計，同樣首度在台曝光的Leaves of Love 珠寶系列，則忠實詮釋常春藤之美，用上Dior珠寶標誌性的玫瑰花莖勾勒出藤蔓線條，再由金珠圍繞出鑲嵌孔雀石或美鑽的葉片圖案，充滿生命力。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Leaves of Love黃 K金孔雀石手環2,100,000元，戒指265,000元，耳環770,000元。（圖／Thomas Lohr攝）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）
▲Dior獨一無二的Grand Soir Reine des Abeilles女王蜂腕錶，單只7,800,000元。

同場還展出Dior完整的高級腕錶系列，包括Grand Bal Masque 面具腕錶、Grand Soir Reine des Abeilles 女王蜂腕錶等，均是獨一無二之作；珠寶品牌設計的腕錶總能輕易吸引目光，Chaumet最新頂級珠寶Perspectives de Chaumet築藝萬象系列，推出與Lacis蕾絲珠寶相同設計概念的鑽錶，旋開蕾絲錶蓋即能顯露時間。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Lacis 18K白金鑽錶，約4,500,000元。

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關鍵字：

Dior, Chaumet
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