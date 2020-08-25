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台帥教主李英宏惡補「秀錶姿勢」　放話為Hamilton存錢當收藏家

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▲台帥教主李英宏出席Hamilton（漢米爾頓） 腕錶發佈會超緊張。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）於今（25日）請到藝人李英宏出席BeLOWZERO腕錶發佈會，身為台帥教主的他鮮少跨界手錶線，坦言上場前有些緊張，但為了戴錶擺拍可謂下足功夫，學了很多翻領子、整理扣子的秀錶動作，還不忘安慰自己的忐忑情緒：「人都來了就開心點！」

▲▼ 李英宏 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李英宏 。（圖／品牌提供）

▲台帥教主李英宏為了出席腕錶發佈會提前惡補擺拍技巧 。（圖／品牌提供）

李英宏喜歡經典款式手錶，尤其是設計上比較典雅的類型，和自己在穿著與音樂上的復古元素不謀而合，此次受邀出席品牌與克里斯多夫諾蘭電影新作《TENET天能》攜手打造的BeLOWZERO腕錶發佈會，李英宏早就做好功課，「最近時不時會看一下運動錶，品牌的手錶很有設計感，我自己也是喜歡科幻類型的電影，這次戴著有不同以往的想像。」雖然家中暫時沒有收藏手錶，但李英宏表示現在正努力存錢來實現收藏腕錶的夢想。

▲▼ 李英宏 。（圖／品牌提供）

▲李英宏戴上新款Khaki Navy BeLOWZERO腕錶擺拍 。（圖／品牌提供）

不光如此，李英宏戴上新款Khaki Navy BeLOWZERO腕錶擺拍顯得駕輕就熟，他也透露：「其實有時候會看代言手錶的藝人如何展現氣質，在想說自己如何揣摩，可以自然又不刻意，翻個領子、整理扣子之類的動作。」李英宏也笑稱，像是郭富城和梁朝偉就是自己的模仿範本，也會為了佩戴品牌腕錶特意培養運動習慣。

▲▼ 李英宏 。（圖／品牌提供）

▲Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO腕錶，NT$61,400 。（圖／品牌提供）

Hamilton漢米爾頓與克里斯多夫諾蘭電影新作《TENET天能》的設計團隊攜手合作，打造出一款功能獨特的BeLOWZERO特別版腕錶，採用質感輕盈的鈦金屬錶殼，配備藍色或紅色尖頭秒針，象徵電影中的經典配色。每款顏色限量發行888枚，以這個具有迴文特徵的數字，向正反都能讀通的電影英文名稱 《TENET》致意。

▲MIDO。（圖／品牌提供）

海洋之星計時碼錶特別版（右）NT$75,500；海洋之星兩地時區腕錶（中）NT$39,300；海洋之星減壓復刻1961限量錶（左）NT$36,900。（圖／品牌提供）

此前，MIDO瑞士美度表在今夏推出Ocean Star海洋之星三部曲，三款Ocean Star 海洋之星新作，包含Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，搭載具高度實用性的雙時區功能，另一款首次配備計時功能的Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼錶，則搭配地中海藍色單向陶瓷旋轉錶圈，以及全新Ocean Star Decompression Timer 1961海洋之星減壓復刻1961限量錶，再現彩虹圈經典設計。
 

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關鍵字：

李英宏, BeLOWZERO, 腕錶, 手錶, Hamilton, 漢米爾頓
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