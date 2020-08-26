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Krystal追隨姊姊腳步！離開待10年的SM公司　粉絲淚推：以後也要走花路啊

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南韓人氣女偶像 Krystal 鄭秀晶自 2006 年進入 SM 娛樂公司當練習生，並在 2009 年以女團 f(x) 出道至今已十年，在這期間同時活躍於戲劇上的演出，是非常具潛力的演歌雙棲女偶像。不過據韓國媒體報導，Krystal 即將因合約期滿，離開待了 10 年以上的 SM 公司，讓粉絲紛紛獻上祝福，希望 Krystal 未來能繼續走花路啊～

現年 25 歲的 Krystal，當初與姐姐 Jessica（前少女時代成員），是 2000 年在逛百貨公司時，雙雙被 SM 星探發掘；不過 Krystal 當時因年紀太小，所以晚了姐姐幾年才於 2006 年進入 SM 當練習生。

在經過幾年練習後，2009 年 Krystal 以女團 f(x) 一員出道。不過之後歷經雪莉退團、四人重新出道、雪莉離世等事件後，就較少看見 Krystal 在歌舞上的表現了。

▲秀晶 。（圖／柯夢波丹提供）

不過在團體活動期間，Krystal 都有陸續參與戲劇演出。2010 年家情境喜劇《越看越可愛》，與 2011 年《Highkick3短腿的反擊》，是 Krystal 在演技上的初試啼聲。

▲秀晶 。（圖／柯夢波丹提供）

接著在 2013 年，搭檔包括李敏鎬、金宇彬、朴信惠等一票演技新星，演出大熱夯劇《繼承者們》。之後晉升女主角陸續演出《對我而言可愛的她》、《機智牢房生活》、《Player》，與尚未播出的 OCN《Search》等，長久下來磨練出的演技已獲得肯定。

而根據韓國媒體報導，Krystal 已與韓國國內的演員經紀公司進行了數次見面與洽談，但目前還尚未確定花落誰家；畢竟演歌雙棲的 Krystal，在與 SM 約滿後，應該是目前最搶手的黃金自由身之一了！

除此之外，Krystal 也並未放棄歌手夢。在 f(x) 團體裡就對 SOLO 出道有野心的她，也對洽談的經紀公司們提出了未來發表音樂作品的提案，讓許多期待 Krystal 重返舞台的粉絲表示超期待！

不管如何，相信我們高顏值又多才多藝的 Krystal，就算離開 SM 也絕對能發展得很好！身為粉絲只能給她最好的祝福，然後期待她未來以更嶄新的面貌再次回到我們面前啦

文／柯夢波丹　圖／IG@vousmevoyez、SBS、MBC

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, Krystal, 鄭秀晶, SM娛樂公司
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