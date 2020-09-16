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減醣、低醣、生酮飲食有何不同？想要有成效，5大原則必把握

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減醣、低醣、生酮有什麼不同？其實就在減醣幅度的多寡，減醣幅度夠就等同低醣，低醣幅度夠自然生酮。

▲減糖飲食 。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

▲（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

每天飲食攝取100g 以下的醣質可統稱低醣（會有個體差異），而生酮是一種身體狀態，使用酮體作為身體運作能量。方法很多，例如：極低醣攝取、蛋蛋餐、全肉食、防彈飲食、斷食、高強度運動等等，無法以一種飲食方式概括。執行低醣質飲食可讓身體自然產生酮體，啟動體內燃脂機制，也就是大家在講的低醣生酮。減醣就是入門，當你減少攝取碳水化合物（尤其是精緻澱粉與精緻糖），那麼就可說跨入減醣門檻了。但光是這樣就對健康與身材有幫助嗎？答案是因人而異的！

每個人對醣質的耐受程度不同，減醣幅度要夠大、夠多，才能看出瘦身成效？所以我的建議是，新手入門或是僅需維持身體現狀者可以實行減醣飲食，希望改善健康或體態者可採取低醣，若想進階到生酮者務必先做好功課，瞭解生酮相關資訊。

不論你選擇減醣、低醣或生酮，飲食方面的大原則是一樣的，如下：

1. 食材多元，種類輪替

2. 原型食物，少加工食品

3. 攝取足夠的優質蛋白質

4. 攝取優質的脂肪

5. 補充膳食纖維

健康很簡單，減醣就可以

「健康很簡單，減醣就可以」！當初的圈媽很膚淺，只想瘦，想減肥，但因為飲食的改變，不到半年我就變身成功，也愛上低醣生酮，所以後來的我才瞭解「健康是一輩子的事，減重只是附加價值」，不管你的目的是什麼，先戒糖、先減醣，然後你就能感受到截然不同的人生。

讓低醣飲食成為一種生活習慣，維持身材很簡單

低醣是一種飲食上的選擇，就如同蔬食者、奶素者、嗜肉者、地中海飲食或根治飲食等等，它只是種個人飲食習慣。甚至我的低醣「眉角」說起來比一般飲食還注重營養均衡、餐盤比例配置。也就是因為我對低醣擇食的心得與堅持，減醣幅度夠大、時間夠長，致使我的身體能產酮用酮，進而燃燒脂肪，跟利用機能或功能性產品製造的外源性酮症完全不同，而是一種很自然的身體運作機制。

大道理跟科學驗證我不擅長，但是我可以用簡單的方法示範怎麼煮、怎麼吃、怎麼選擇。靠著上菜市場、超市或外食擇食完成飲食改變計畫，希望能幫助大家都能邁向輕鬆無負擔的低醣健康之路，因此有了《日日減醣超市料理攻略》的誕生。

來源：采實文化《日日減醣超市料理攻略》 ／作者：圈媽（張晴琳）

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

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好吃到不像減肥餐！成功減去22kg，韓網紅分享超簡易10道瘦身料理。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 減醣, 低醣, 生酮, 生酮飲食, 瘦身, 減醣飲食
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