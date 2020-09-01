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幫鯊鯊組朋友！IKEA「恐龍系列」11款玩偶超搶手　加碼百元收納好物

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大家最愛逛的IKEA，2021年度全新型錄已於近日公開啦！除了介紹多款居家新品外，這次更推出全新「JÄTTELIK恐龍系列」共11款玩偶，同時還有超Q靠枕、被套、收納袋可選擇，恐龍迷千萬別錯過！以下就來看這次新品的詳細介紹吧～

1.JÄTTELIK恐龍系列

這次新品型錄最引人注目的，就是全新「JÄTTELIK恐龍系列」填充玩偶啦！繼之前引發搶購熱潮的鯊魚玩偶之後，IKEA這次又推出了共11款的恐龍玩偶，包括小朋友最愛的爆龍與迅猛龍，還有溫和的雷龍與三角龍等，讓妳選擇障礙到不知道該抱哪隻回家！

JÄTTELIK恐龍系列填充玩偶

■價格：$249-599

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

大小不一的恐龍玩偶，童趣的外型保證是恐龍迷必收玩偶之一！

手超短又跑超快的迅猛龍，可是大受小孩喜愛的恐龍之一！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

溫馴的雷龍，擁有超長的脖子，體型也偏巨大，這款帶回家絕對是吸睛焦點！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

三角龍也別錯過，厚實又溫馴的表情超級療癒！

「恐龍收納袋」

除了填充玩偶外，還推出了方便給小朋友收納玩具的「恐龍收納袋」，這樣就不用擔心家裡的寶貝玩完玩具之後會亂丟啦～

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$299

「恐龍被單」

幫家裡的小寶貝換上一整套的「恐龍被單」，肯定讓他天天都願意乖乖上床睡覺！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$399

「恐龍靠枕」

實用性也是十足的靠枕，買回去當作乖乖聽話小朋友的獎勵吧！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$899

2.NIKKEBY吊衣桿

這款吊衣桿設計別出心裁，高顏值的外觀讓他不管擺在玄關、客廳或房間都能瞬間點亮整個空間。這次共推出紅色與綠色兩款，喜歡的朋友們趕緊下手啦～

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

如果不拿來吊衣服，還能運用吊衣桿成為另類植栽區，讓綠化後的室內空間整體看來更心曠神怡。

■價格：$1990

3.NISSAFORS推車

這款小巧可愛的推車，以亮眼的澄紅色設計。滾輪設計讓它機動性超高，走到哪推到哪，除了實用性十足外，鮮明的配色更幫家裡增添了許多活力。

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$859

4.SANDSHULT／BURHULT層板

純白的層板與原木色的角架，就算釘在牆上也完全不失美感；也非常適合家裡收納空間不多的你，利用高低錯落的層板，打造屬於自己的居家風格。

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

讓空蕩蕩的牆面瞬間化身你的專屬小天地，還能擺上幾盆植栽美化一下空間。

■價格：$239

5.SKÅDIS收納壁板組

除了層板外，這組收納壁板組也是非常值得入手！簡約的白色穿孔壁板，能隨意掛些個人物品與裝飾小物，輕鬆打造獨一無二的牆上收納空間。無論是想當作留言板，收納文具或小飾品，都非常實用！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$1599

6.ENEBY系列藍芽喇叭

共推出兩種尺寸與黑白兩色的藍芽喇叭，承襲北歐式的簡約外觀。手提式的外型讓它輕巧好攜帶，不管是開趴或是各種戶外活動，有了這個攜帶型的藍芽喇叭，氣氛就不怕炒不起來！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$1890

除了攜帶型的外，另一款大型的藍芽喇叭則能與收納櫃完美結合，擺放在家中除了能提升居家品味，又能享受生活，超欠敗！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

放在櫃子裡完美隱身，根本不覺得是喇叭，只覺得是什麼高質感的裝潢設計！

■價格：$2890

7.GUNRID空氣淨化窗簾

對居家空氣品質很要求的你，就絕對不能錯過這款空氣淨化窗簾！布料上的特殊塗層能有效消除空間異味，讓你用簡單的方式淨化家中的空氣，是不是非常方便～

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

重點是這麼有機能性的商品，顏值也是不輸一般窗簾，一掛起來瞬間讓客廳提升了好幾個檔次！

■價格：$990

8.VESKEN層架組

還在煩惱浴室收納的人照過來～這款層架組共出黑白兩個色系，瘦長型的外觀讓它看來頗具質感。加上高側邊的設計，讓你可以妥善放置盥洗用具，也不用怕它掉落，根本浴室收納的好幫手！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$299

9.MÅLA攜帶式繪畫套裝

內含色鉛筆、彩色筆、繪畫紙與剪刀等美術用具的這組繪畫套裝，讓愛畫畫的小朋友們能輕鬆整盒帶著走，想畫的時候就能隨時畫，不受空間限制盡情揮灑創意力！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

外觀採具時尚感的木紋設計，絕對是大朋友小朋友都喜歡的商品！

■價格：$259

10.IKEA全新餐點介紹

威靈頓牛排

接下來進入大家也非常喜愛的IKEA美食區啦～這次推出的全新菜色也非常值得一一介紹！首先這道威靈頓牛排，特選爐烤菲力牛排，外層以香濃蘑菇泥及酥皮層層包覆，牛排肉質軟嫩口感鮮美多汁。 一口咬下雙重享受，簡直太幸福啦！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$380

香辣小龍蝦盤

海鮮控快照過來！這盤小龍蝦盤共含十三香小龍蝦、薯條，以十多種調味與獨門秘方精心烹調，滋味慢慢地浸入蝦身，香辣的滋味與彈牙的口感，讓人回味無窮，保證吃完還想再吃啦～

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$299

肉丸披薩

以IKEA最受歡迎的肉丸搭配披薩，並以紅醬做為基底，加上起司與大量番茄、培根以及青椒丁等蔬菜，它可不僅僅是披薩而已，還能讓你每一口都吃得到豐富營養！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$99

小龍蝦甜心鬆餅

以香濃的培根起司醬為基底，放上小龍蝦及起司絲並加以烘烤，微甜的鬆餅和甜香的配料，讓人一口接一口停不下來，是做為點心的好選擇！加上外型是會讓少女尖叫的愛心形狀，只能說IKEA真的會了啦～

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$50/2片

鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅

鮭魚源自水產養殖管理委員會ASC認證漁場，含豐富的蛋白質和Omega-3脂肪酸，搭配蔬菜馬鈴薯餅讓你吃得健康又有飽足感，也是去IKEA必點的一道料理！

▲IKEA恐龍。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：$250

檸檬雞排飯

飯控請舉手！這道檸檬雞排飯，將鮮嫩雞腿肉搭配檸檬醃漬秘方調味，再以低溫烹調的方式將鮮甜肉汁鎖住，和泰國香米一起享用，絕對能滿足你想大口吃飯、大口啃肉的味蕾！

■價格：$149

文／柯夢波丹　圖／IKEA

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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