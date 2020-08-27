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比錢更重要的東西還是錢！《瘋狂亞洲富豪2》原著小說劇透搶先看　電影正在籌備中

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根據The Hollywood Reporter報導，於全球票房創下佳績的《瘋狂亞洲富豪》，續作《中國富豪女友China Rich Girlfriend》將會邀請原班人馬出演，導演朱浩偉Jon M. Chu也將繼續執導二部曲。

關凱文的系列小說包括，首部曲《瘋狂亞洲富豪Crazy Rich Asians》、二部曲《中國富豪女友China Rich Girlfriend》、三部曲《富人問題一籮筐Rich People Problems，雖然華納兄弟影業尚未正式發布，但似乎有意將關凱文Kevin Kwan這系列的暢銷小說，全都改編翻拍成電影。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最近二部曲《中國富豪女友China Rich Girlfriend》的中譯版本已發行，除了延續男女主角瑞秋被和尼克的故事，其中也加入中國與香港的富豪生活，雖然電影正在籌備中，如果不想等待粉絲們，不如跟著我們一起看第二部的小說內容。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝） 

【以下討論將有爆雷，請斟酌閱讀。】

女主角瑞秋的逆襲，真實背景揭曉，超強富爸爸完勝婆家

兩年前，瑞秋被尼克的媽媽埃利諾・楊以及阿嬤嚴重羞辱，導致兩人短暫分手。兩年後的今天，兩人將在加州舉行婚禮。尼克將婚禮的細節保密到極點，徹頭徹尾瞞著埃利諾。然而神通廣大的婆婆，在婚禮前一天搭著直升機空降會場，並帶來一個驚人的消息 - 其實瑞秋的生父是中國超級富豪，不僅是製藥集團老闆，更是政府高官，這讓她身價翻倍，瞬間成了埃利諾眼裡最棒的媳婦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一山還有一山高，中國富豪的奢華人生

重磅登場的還有瑞秋同父異母弟弟的朋友柯萊特、在巴黎採購整整七天七夜的名媛們，這些人再度顛覆了瑞秋對於有錢人的想像，她們都是瘋狂亞洲富豪，不對，是瘋狂亞洲女富豪。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

超人氣女神艾絲翠，將會擺脫渣男，與舊愛再續前緣？

在首集故事中，Astrid（Gemma Chan 飾）及Michael（Pierre Png 飾）的婚姻觸礁，導致最後以離婚收場。第二部小說則將會聚焦故事會聚焦在Astrid與Charlie（Harry Shum Jr. 飾）的相識過程，以及他們如何變成戀人。Charlie已經確認會由Glee影集的華裔演員岑勇康飾演。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

凱蒂龐砍掉重練，躋身上流名媛僅差一步之遙

電影中的「拜金台灣女星」凱蒂龐將在續集中擔任要角。外媒已經證實，由新加坡演員謝宛諭Fiona Xie飾演的凱蒂龐，將會在續集中有著更多的著墨。在小說中，與拿督的兒子伯納德戴私奔的前肥皂劇女星凱蒂龐，即便嫁入豪門，在眾人眼裡她一樣是那個三流演員。於是凱蒂聘請一位形象顧問，從名字、外表、品味……全部砍掉重練。優雅地走入上流社交圈，是有錢人生命中最重要的事。最後她到底成功了嗎？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來源：出版社/英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

盤點陸劇《三十而已》上海富太太們的頂級食衣住行，原來最貴的東西用錢也買不到！

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 電影, 瘋狂亞洲富豪2, 富豪, 比錢重要
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