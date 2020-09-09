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把日子過成想要的樣子！9點告訴你，真正的生活更需要「儀式感」

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貼近現實生活爆紅的熱劇《三十而已》，講述三個不同個性的30歲女人，在職場和感情中遇到的各種波折，宛如是現實生活中的你我他。其中一段金句這樣說：「三十歲之前看數量，三十歲之後看質量，儀式感是沒有放棄自己最好的證明。」9點告訴你，為什麼現代人我們更需要儀式感

儀式就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同的小小舉動。儀式感，是對人生的加冕，讓你的生活成為真正的生活， 而不僅是生存。

村上春樹曾說過：「儀式是一件很重要的事。它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」 小王子豢養的狐狸也對他說：「最好還是在原來的那個時間來。如果你隨便什麼時候來，我就不知道在什麼時候準備好我的心情……應該有一定的儀式。」

每天步行一萬步、出門前給愛人一個親吻、每週為自己做一桌豐盛的大餐、和父母一同自助旅行，生活中的儀式感無處不在，只是我們漸漸忽視、淡忘了。生活需要儀式感，才不至於無趣，婚姻需要儀式感，才不陷入麻木，生命需要儀式感，它提示著我們轉變已發生，你值得這樣莊重地對待自己。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我們為什麼需要儀式感，因為.....

1. 儀式感，是一種對生活認真、尊重、敬畏且熱愛的態度，除了你自己，別妄想有人能負責你的人生

2. 為每一個自己重視的瞬間，選擇一個獨特的儀式，老天不會虧待用心生活的人，因為那些看起來很傻的努力，才是通向成功的捷徑

3. 對生活的期待，讓我們把日子過成想要的樣子；你的眼界，決定你的全世界

4. 與世界相擁，找到屬於自己的歸屬感和安全感

5. 有了儀式感，愛情才愈發甜蜜和長久，有你的早安和晚安，我從不感到孤單

6. 愛無關乎表達的形式，關乎最後的結果，他不在你身邊，日子也不能將就過

7. 不會撒嬌和任性，只因沒遇見對的人，苦苦挽留，不如漂亮地轉身離開

8. 衣服可以買打折的，但感情不能選打折的，若不能彼此成就，彼此成全也好

9. 所有儀式感，都是對人生的加冕

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

也許有人會問：生活中的儀式感究竟是什麼？也許有人會問：這樣的儀式感究竟有沒有必要？也許還有人說：我不知道什麼是儀式感，但我覺得這對我來說，很重要⋯⋯那麼，生活中的儀式感體現在哪裡呢？

對於親人，你有多久沒給父母打過電話了？你有多久沒誇媽媽煮的飯菜好吃了？你有多久沒陪爸爸聊聊天，談談你的夢想、事業和未來了？

對於朋友，你有多久沒關心過他們最近在幹什麼，有什麼開心或者不開心的事了？你有多久沒跟他們在路邊攤吃烤串、喝冰鎮啤酒、回顧往事了？

對於戀人，你有多久沒送過對方禮物了？你有多久沒跟對方說過簡單又普通的「早安」和「晚安」了？你又有多久沒跟對方說過「我愛你」了？

對於自己，你有多久沒做過詳細的人生規畫了？你有多久沒提過年少時的夢想了？你有多久沒騰出一些時間和空間，讓心靈回歸平靜了？

那麼多有意思、有意義的事，我們都太久太久沒做過了。對於生活，我們連一些最基本的儀式感也丟失了，從而感到迷茫、不安、焦慮、彷徨⋯⋯

生活中的儀式感，不是矯情，而是一種積極向上、豁達樂觀的生活態度，讓人相信自己配得起更好的一切。

王小波說：「一個人只擁有此生此世是不夠的，他還應該擁有詩意的世界。」村上春樹說：「如果沒有這種小確幸，人生只不過像乾巴巴的沙漠而已。」

《唐頓莊園》裡有這樣一句話：「你厭倦了格調，也就厭倦了生活。」

奧黛麗．赫本主演的經典影片《第凡內的早餐》裡，荷莉會穿著黑色小禮服，戴著假珠寶，在第凡內精美的櫥窗前，慢慢地將早餐吃完，可頌麵包與熱咖啡，彷彿變成盛宴。

這個世界，就是你自己的世界，你對世界的態度決定了你會擁有怎樣的世界。即使你面臨好友的背棄、親人的不理解、戀人的不包容，你也不能輕易掉眼淚，因為你要告訴自己，無論何時何事，你都要美美的，你要有一顆既柔軟又堅韌的心。

你既可以享受最好的一切，也可以坦然面對最壞的一切，你相信自己不會因為幾件傷心的事，就一蹶不振，你得意時不會忘形，失意時也不會潦倒。你知道，無論境況如何，生活都必須莊重。

儀式感，會讓你在平凡又瑣碎的日子裡，找到詩意的生活，找到繼續前進的微光，找到不願將就的勇氣。

現實生活中，很多單身男女總是將就著過自己的日子，似乎做什麼都沒有興致，人前風光無限，優雅美麗，人後卻蓬頭垢面，一副不修邊幅的頹廢模樣。可是我認識的一個姐姐，卻始終讓生活保持著一種儀式感。她今年三十五歲了，還是單身。有一次，我加班太晚，就到她家留宿。到了她家後，她告訴我不要見外，想吃什麼就去冰箱拿。我原本以為她的冰箱裡頂多是一些冷凍的食品，可是打開冰箱的那一瞬間，我整個人都驚呆了，只見冰箱裡整齊地擺放著各類新鮮的蔬菜瓜果，最下面一層還能看見一碗蟹黃鮮菇，用泰國玫瑰和荷蘭芹點綴著，極其漂亮。

我連忙問她：「今晚你家有客人來嗎？」她說：「沒有啊，這些食材都是我買來自己吃的。」姐姐說，一個人無論再忙再累，都不能虧待自己。每天清晨，她比別人早起一個小時，到超市買來最新鮮的食材，吃完自己做的早餐，再去上班。夜晚，她要練半小時瑜伽，看半小時書才睡覺。

生活裡真正的儀式感是什麼？是即便一個人時，也要對自己的生活負責，永遠不懈怠、不放鬆、不懶惰。是即便一個人時，也要學會愛自己，也可以買一束鮮花、品一杯美酒、做一頓香甜可口的飯菜慰勞自己。一個會愛自己的人，才有能力愛別人。

一個人需要追求的品質生活到底是什麼？最重要的其實在於一個人對生活的態度，你既要有接受最好的一切的能力，也要有面對最壞的一切的坦然心態。你相信自己值得擁有更好的，並為此而竭盡全力。當你面對一切不如意時，你要用安靜從容且強大的內心去承受一切。真正擁有品質生活的人，從不與別人比較，而是與自己比較，他們總是能在有限的條件下，永遠呈現出一種豁達樂觀的精神面貌，不斷豐富自己的學識和心靈。

你的心有品質感，你的生活才會呈現出品質感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

儀式感，是一種對生活認真、尊重、敬畏且熱愛的態度。

1. 認真：你每次出門前一定要略施粉黛，認真檢查自己的著裝。你的襯衣領和袖口，永遠白淨清新，不留汙漬。即便一個人生活，你也會認為這是對生活的一場赴約。

2. 尊重：你會在約會遲到時，對別人禮貌地說一句對不起，你會在逢年過節的時候，回家探望家人，你會在下雨天開車路過泥濘小路時，把車開慢些，以免汙水濺在行人的身上。

3. 敬畏：你會對你的工作保持一種熱忱，即便周圍的同事敷衍了事，你也堅守信念。對不知道和含糊不清的事，你懂得探索和求知。

4. 熱愛：有自己的特長和愛好。人的內心中有一份熱愛，才能在平淡的生活中找到一絲安慰和放鬆。
儀式感其實是一種強烈的自我暗示，這種自我暗示能夠使自己的專注力、反應能力和思辨能力迅速提升。某種意義上，它是認識和理解這個世界的一種感覺。生活中那些無趣和委屈，那些一潭死水、灰頭土臉、見不到陽光的日子，其實是因為缺少了儀式感。

世上總有人活得比你更艱難，更不易，但如果心中有了儀式感，就好似給乾渴的生活注入了一股清泉，從此充滿生機和希望。什麼才是真正有儀式感的生活？它是不辜負生命，不辜負自己，不辜負每一朵鮮花盛開的那種歲月靜好的日子，並且伴有一種積極樂觀的人生態度。

《生活需要儀式感》 / 作者： 李思圓 / 出版社：圓神

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 人生, 儀式感, 講究, 生活
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