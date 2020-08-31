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41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

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要不是胖到生無可戀，41歲的張晴琳（圈媽）也不會想要改變自己的飲食習慣。下定決心將「醣類」請出餐桌後，竟然順利減去多年來嘗試多種方法都無法甩掉的18公斤贅肉，而且過程中沒有感到飢餓不適，圈媽將低醣變成一種「生活態度」，不僅健康瘦下來還不怕復胖找上門。

相信低醣是一種「生活態度」，不是一個規定！規定可以遵守，也可以打破。生活態度卻是一種信念，無需別人監督，自然而然的實踐。以下是人氣部落客圈媽提供的小技巧，靠這些秘訣她不僅成功在半年甩掉18公斤、還能持續不復胖。

<圈媽靠減醣飲時半年瘦下18公斤>

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如何開始減醣飲食？

1. 戒掉含糖飲料

2. 戒掉蛋糕、麵包等精緻糖食品

3. 以少量優質澱粉取代傳統米麵主食，如地瓜、南瓜

4. 以原型食物為主

5. 攝取優質蛋白質

6. 攝取好的脂肪

7. 避免高度加工食品

8. 大量膳食纖維，各種蔬菜、季節性時蔬。

成功瘦身後，哪些習慣必須維持？

1. 每天至少維持12小時以上的空腹時間，讓身體適當休息，這段時間可包含睡眠，就很容易達成。

2. 施行間歇性斷食，可循序漸進的增加空腹時間，也可輪流循環使用，逐漸達到16／8（空腹時間持續16小時，進食時間為8小時內）、18／6，沒有不適或飢餓感也可再進階到20／4。

3. 可自由選擇在進食時間內要吃幾餐，只要符合低醣、擇食以及高營養密度，一日一餐，或一日多餐都可以。

4. 斷食後的復食也是個關鍵，建議以優質蛋白質開場，例如：雞蛋、鮪魚、鮭魚、雞胸肉，先簡單、少量的食用，稍等30∼60分鐘後，再進行豐盛完整的一餐。

5. 斷食之後的復食切勿以碳水化合物搭配脂肪。

6. 進食的重點不在於熱量多寡，而在於營養素的攝取，足量蛋白質、優質脂肪與膳食纖維等原型食物為佳。

7. 最忌空營養、高熱量的加工食品。

8. 無糖肉桂綠茶，兒茶素加上肉桂醛幫助燃脂，可當飲料但須額外補充水分。

9. 玫瑰鹽奇亞籽檸檬氣泡水，補充微量元素、膳食纖維、omega-3。

10. 無糖綠茶咖啡，比例為1：1，綠原酸和兒茶素都有助燃脂，茶胺酸還能避免亢奮，因利尿記得多喝開水。

11. 善用香草、辛香料，除了增添食物風味，還富含營養素，如：薑黃、薑、蒜頭、肉桂、黑胡椒、無糖可可粉、辣椒、迷迭香、香菜等等。

12. 不要急著在短時間內達標，這樣只會給自己帶來壓力，按部就班總是能到達目的地。

13. 遇到節日、應酬，適度放鬆心情，有節制的擇食就好。即使攝取醣質過高也別氣餒，身體自然會消耗代謝掉，只要不放棄，之前的努力便不會歸零。

14. 別害怕原形食物的優質碳水化合物，例如：地瓜、南瓜、藜麥、莓果類，它們有好醣跟營養素。

想要瘦身不復胖，外食這樣挑

1. 自助餐：專挾肉肉和菜菜

2. 便當店：不要白飯，通常會補青菜給我

3. 早餐店：培根或漢堡肉，生菜，起司，雞蛋

4. 火鍋店：除了菜、肉，南瓜、地瓜、芋頭等優質電粉也可以吃。

5. 快餐店：漢堡不要麵包跟醬料，選炸雞、雞塊，搭配無糖綠或咖啡，生菜不加沙拉醬

6. 便利商店：茶葉蛋，微波肉品挑含糖少的，生菜不加醬

7. 燒烤：請店員肉類不刷醬料、菜類只需灑鹽

8. 鹹酥雞：肉、菜，可加椒鹽不刷醬

9. 夜市：鹹水雞、炸雞排、滷味、排餐不加勾芡醬

10. 日料料理：肉、魚、菜

11. 西餐廳： 生菜、烤蔬菜、排餐

12. 麵攤：肉類、青菜、蛋

來源：采實文化《日日減醣超市料理攻略》 ／作者：圈媽（張晴琳）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

減醣、低醣、生酮，有何不同？想要有成效，飲食5大原則必把握！

好吃到不像減肥餐！成功減去22kg，韓網紅分享超簡易10道瘦身料理。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 不復胖, 減重, 飲食習慣, 飲食
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